В "Евроопте" заявили, что не преследуют политических целей. Что происходит?

Опубликовано: 02.08.2023 10:14 , Обновлено: 13.11.2024

Компания "Евроторг", которая является владельцем торговой марки "Евроопт" вынуждена была отказаться от рекламы школьных товаров и популярных акционных игрушек "Бонстики" с участием известного белорусского блогера Дим Димыча (настоящее имя - Дмитрий Сивчик). В компании подчеркнули, что она "не преследует никаких чуждых белорусскому народу политических целей", в пропаганде которых Дим Димыча обвинила гродненская активистка Ольга Бондарева.

Бондарева обвинила Дим Димыча, в частности, в пропаганде ЛГБТ-ценностей. Она составила и направила коллективное обращение в Министерство образования, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также лично министру внутренних дел Ивану Кубракову с призывом “защитить подрастающее поколение от нравственной деградации, насаждаемой извращенцами с миллионами лайков”. Компанию “Евроопт”, в свою очередь, активистка призвала отказаться от сотрудничества с блогером-миллионником.

[info_b]Дим Димыч – популярный белорусский блогер, с многомиллионной аудиторией. В TikTok на него подписано около 2 млн человек, аудитория его YouTube-канала превышает 4,5 млн человек, главным образом, школьников подросткового возраста. На прошедшем Славянском базаре в Витебске он был одним из хедлайнеров Дня молодежи. [/info_b]

Во вторник, 1 августа, Бондарева опубликовала в своём телеграм-канале ответ ООО “Евроторг” на её обращение. В нём компания подтвердила своё решение о приостановке размещения рекламы с фото Дим Димыча и подчеркнула, что “разделяет общепринятые в Республике Беларусь культурно-нравственные ценности белорусского народа”.

В официальном ответе компании, подписанном руководителем пресс-службы “Евроторга” Егором Хрусталевым, Бондареву также упрекнули в “ошибочном суждении о протестном электорате”, которое та озвучила в своём обращении.