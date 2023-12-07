Беларусь в Глобальном индексе милитаризации обогнала всех соседей, кроме России и Украины
Боннский международный центр конверсии (BICC) обновил свой ежегодный Глобальный индекс милитаризации. В 2023 году впервые за 16 лет изменился лидер этого своеобразного антирейтинга, а Беларусь по-прежнему осталась в его "красной зоне", обогнав в списке все соседние государства, за исключением воюющих России и Украины.
Обновлённый Глобальный индекс милитаризации возглавила Украина, потеснив на вторую строчку Израиль, который до этого сохранял сомнительное лидерство с 2007 года. Причем Украина поднялась на вершину рейтинга сразу с 18-й строчки (отметим, что составители рейтинга, как правило, учитывают данные за предыдущий год, именно поэтому в индексе 2022 года Украина была сравнительно низко в рейтинге, хотя в стране уже почти год шли активные боевые действия).
[info_b]Глобальный индекс милитаризации (Global Militarization Index) - это рейтинг стран, который с 2017 года составляет Боннский международный центр конверсии (BICC) по степени важности военного аппарата в стране. При составлении рейтинга GMI специалисты анализируют ряд показателей милитаризации государства, такие как:
- уровень военных расходов - относительно валового внутреннего продукта и расходов на здравоохранение;
- человеческий индекс - разница между общей численностью вооруженных сил и числом врачей и общей численностью населения;
- индекс тяжелого оружия - соотношение количество имеющегося тяжелого вооружения и общей численности населения.[/info_b]
Топ-10 самых милитаризированных стран теперь выглядит следующим образом:
- Украина
- Израиль
- Армения
- Катар
- Бахрейн
- Саудовская Аравия
- Греция
- Сингапур
- Азербайджан
- Россия
Отметим, что Россия за год поднялась всего на одну строчку - в прошлой редакции Глобального индекса милитаризации она занимала 11-ю позицию.
А вот Беларусь благодаря глобальным пертурбациям, обусловленным, главным образом, новым и обострением старых военных конфликтов, наоборот, опустилась на одну строку и оказалась на 19-м месте . Впрочем, страна по-прежнему в “красном” списке “очень сильно милитаризованных” стран, а по такому показателю как Индекс тяжелого вооружения и вовсе оказалась на первом месте.
[info_b]В Глобальном индексе милитаризации все страны условно разделены на пять категорий по степени милитаризации и на картах обозначаются, соответственно, от тёмно-красного цвета до белого.[/info_b]
Как видно по карте, окружают Беларусь преимущественно страны той же “тёмно-красной” группы, но если учесть, что Россия и Украина в настоящее время находятся в состоянии войны, для них такой уровень милитаризации объясним.
“Очень сильно милитаризованной” также осталась соседняя Литва , причем в этом году она сильно поднялась в рейтинге - с 27-го на 21-е место. Кстати, по числу военных авторы отчёта назвали Литву “самой милитаризованной страной мира”.
А вот Польша , которую белорусские военные в последнее время всё чаще упрекают в “лязгании оружием”, как и в прошлом году, осталась в числе “сильно милитаризированных” стран, то есть в категории ниже, чем Беларусь. При этом страна также поднялась в рейтинге за год - с 50-го до 46-го места.
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Самой немилитаризированной из стран-соседок оказалась Латвия - она в числе “умеренных” стран на 64-м месте (в прошлом году была на 69-м).
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