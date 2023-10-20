Совмин предложил привлекать белорусов к оборонным работам в мирное время

Опубликовано: 20.10.2023 08:23 , Обновлено: 20.10.2023

Совет министров предложил внести поправки в закон “Об обороне”, чётко прописав порядок привлечения белорусов к "выполнению работ оборонного характера в мирное время". Исходя из текста законопроекта, если он будет одобрен парламентом, белорусов смогут привлекать на добровольной основе, за вознаграждение и к строго определенным видам работ.

Участвовать в “работах оборонного характера” в мирное время до введения военного положения предлагается белорусам от 16 лет. На это время его планируется официально освобождать от основной работы, при этом сохраняя за ним рабочее место, должность и средний заработок. Для неработающих граждан предусматриваются денежные выплаты за выполненные работы.

В законопроекте, текст которого выложили на Национальном правовом интернет-портале, прописаны также полномочия Министерства антимонопольного регулирования и торговли, который должен будет разрабатывать план нормированного снабжения граждан продовольственными товарами и товарами первой необходимости, разрабатывать план поставок и совместно с Министерством здравоохранения определять необходимость корректировки норм обеспечения “в зависимости от категорий граждан”.

Напомним, правовые основы для добровольного участия гражданских лиц в обеспечении военного положения были юридически закреплены летом этого года, когда Александр Лукашенко подписал закон “О народном ополчении”. Этот документ позволяет формировать из гражданских лиц нерегулярные вооруженные отряды. Ещё до его принятия Министерство обороны Беларуси задействовало народных ополченцев в своих командно-штабных учениях.

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