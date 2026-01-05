Беларусь предложила США альтернативу "невнятному" Рубио в Венесуэле

Опубликовано: 05.01.2026 17:48 , Обновлено: 05.01.2026

Председатель комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков заявил, что считает интервью госсекретаря США Марка Рубио на тему перспектив Венесуэлы "невнятным". По его словам, официальный Минск может стать посредником между Вашингтоном и теми, кто сейчас управляет Каракасом после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В интервью госагентству БелТА депутат и бывший посол Беларуси в нескольких странах назвал стремительную спецоперацию спецназа США в столице Венесуэлы нарушением устава ООН (Организация Объединённых Наций) и международного права. По его словам, борьба с наркоторговцами тут не может быть оправданием, так как, по имеющимся у Рачкова “объективным данным”, это не соответствует действительности.

Что касается намерения Вашингтона управлять Венесуэлой в переходный период, то белорусский депутат назвал это “вряд ли возможным”.

“Об этом можно судить и по невнятному в этой части интервью американского госсекретаря М. Рубио телеканалу NBC. В Венесуэле сохранились все структуры государственной власти”, - утверждает Сергей Рачков.

В качестве альтернативы он предложил использовать тесные контакты официального Минска с Каракасом, чтобы наладить “конструктивный венесуэло-американский диалог, которому нет альтернативы”.

Напомним, что вице-президент Венесуэлы, которую Верховный суд назначил исполняющей обязанности главы Боливарианской Республики, Дéлси Родригес выступила с заявлением, в котором резко сменила тон.

Если сразу после вторжения и задержания Николаса Мадуро она обвинила США в агрессии и потребовала его освободить, то теперь призвала Белый дом к взаимоуважению.

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Тем временем госсекретарь США Марко Рубио дал интервью телеканалу NBC News. В нём он раскрыл планы Вашингтона на будущее Венесуэлы. Впрочем, глава внешнеполитического ведомства США не забыл и про другие страны: Россию и Иран.

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