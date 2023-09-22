МИД Беларуси посчитал латвийских пограничников и призвал Ригу "отказаться от деструктивной практики"

Опубликовано: 22.09.2023 13:35 , Обновлено: 22.09.2023

В МИД Беларуси 22 сентября выступили с заявлением, в котором поделились своими подсчётами латвийских пограничников и выводами, смогут ли они усилить границу после закрытия пункта пропуска «Урбаны -Силене».

При этом в ведомстве признали, что “нелегальных мигрантов” на границе столько, что “несколько десятков высвобождающихся при этом офицеров латвийской погранслужбы едва ли способны кардинально усилить охрану границы”.

[info_b]На данный момент, забор возведен на 78% от всей планируемой длины. Ограждение на белорусской границе запланировано на протяженности 173 километров. Ранее власти Латвии хотели закончить работы в 2024 году. Сейчас же речь идет об осени 2023-го.[/info_b]

В связи с этим, в МИД Беларуси назвали объяснения и решение МВД Латвии о закрытии КПП “неуклюжими”, “недружественными” и “политизированными”. Белорусские дипломатические чиновники заявили в своем комментарии, что считают решение о закрытии погранперехода “Урбаны -Силене” согласованным с Польшей и Литвой на встрече в конце августа. Впрочем, Рига этого и не отрицала.

“Беларусь отреагирует на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков, в том числе конкретными экономическими мерами”, - пообещали в МИД, не уточнив, что имеют в виду и традиционно заявив о желании ‘нормального взаимодействия по линии компетентных ведомств”.

“Призываем власти сопредельного государства отказаться от деструктивной практики необоснованных обвинений и вернуться к равноправному взаимоуважительному диалогу с целью совместного решения глобальной проблемы миграции”, - заявили в МИД, не уточнив, как сопредельные страны могут решить вопрос наличия мигрантов на белорусской территории.

[info_b]Тем вренем в ГПК Беларуси сообщили, что после закрытия Силене очередь фур на въезд в Латвию в оставшемся КПП “Патерниеки-Григоровщина” увеличилась до более 120 авто. В Погранкомитете Беларуси зпяивли, что латвийские пограничники за сутки пропустили на свою территорию всего 20% большегрузов “от нормы”. Что это за норма и почему ее должны соблюдать латвийские службы, в ГПК не указали.[/info_b]

Напомним, что правительство Латвии приняло решение с 19 сентября закрыть КПП «Силене — Урбаны» на границе с Беларусью. Сделали это в «связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количество случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов».

Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью

Чаще стреляют

А новый министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис Латвии сообщил на днях, что пограничникам все чаще приходится применять огнестрельное оружие из-за агрессивности нелегалов.

“Эта тенденция, на мой взгляд, показывает, что в будущем можно ожидать и такие проявления как сопротивление, нанесение пограничникам телесных повреждений, а также даже применения оружия против наших стражей границы. Думаю, эти опасения могут быть обоснованы”, — пояснил Рихардс Козловскис, передает Delfi.lt.

По его словам, латвийские пограничники работают без выходных и отпусков. Им помогают полиция и Земессардзе. Министр утверждает, что все страны силы брошены на сдерживания напряжения, возникшего на границе с Республикой Беларусь.