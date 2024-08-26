Беларусь отправила подразделения ракетных войск и артиллерии в Россию

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Опубликовано: 26.08.2024 15:18 , Обновлено: 26.08.2024

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что отправили 26 августа "очередные расчеты" подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил (ВС) страны на полигон России.

Там подразделения отработают “вопросы боевого применения”, рассказали в белорусском военном ведомстве. В Минобороны дополнили, что часть ракетных войск и артиллерии уже отправляли в РФ 13 августа также “для отработки вопросов боевого применения”.

Фото: Минобороны Беларуси

Тогда сообщалось, что при полевом выходе с подразделениями проведут контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, принадлежащих ВС Беларуси.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Минобороны Беларуси 12 августа отправило военнослужащих подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) страны в Россию.

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Также мы писали, что, по информации Минобороны, в период с 26 августа по 6 сентября проведут второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны одной из областей Беларуси. Мероприятие организовали в том числе с целью оценить уровень подготовки теробороны региона.

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