Беларусь открыла ещё одну погранзаставу на границе с Украиной

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Опубликовано: 20.03.2025 11:54 , Обновлено: 20.03.2025

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси в четверг, 20 марта, сообщил об открытии ещё одной пограничной заставы на участке Гомельской пограничной группы. Таким образом, это уже второе подразделение, введенное в строй на границе с Украиной с начала 2025 года.

В официальном Telegram-канале пограничного ведомства показали кадры торжественной церемонии открытия пограничной заставы “Семеновка”.

В ведомстве выразили уверенность в том, что открытый “современный комплекс” позволит белорусским пограничникам “повысить эффективность выполнения задач по охране границы” Беларуси.

В начале этого года, как ранее рассказал Telegraf.news, украинское издание “Страна” опубликовало в своём Telegram-канале видео, где показало, как выглядит граница с Беларусью с их стороны. На кадрах видно, что дорога загорожена большими валунами, а также противотанковыми ежами, сигнальными столбами и строительным мусором. Кроме того, вдоль трассы протянули ограждения из колючей проволоки.

В Украине показали, как теперь выглядит граница с Беларусью с их стороны

А в феврале этого года десятки жителей украинского села Старого в Ровненской области устроили протест вблизи одного из блокпостов на границе с Беларусью. В течение нескольких часов местные в присутствии полиции и сотрудников украинской пограничной службы требовали прекратить усиление пограничного режима в окрестностях села.

Десятки украинцев устроили протест на границе с Беларусью. Что потребовали?