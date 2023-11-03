Беларусь обвинила Польшу в "неоднократном" нарушении границы - "На грани"

Опубликовано: 03.11.2023 21:19 , Обновлено: 03.11.2023

В МИД Беларуси 3 ноября сообщили, что вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского, чтобы заявить "решительный протест" из-за нарушения границы 2 ноября 2023 года "воздушным судном со стороны Республики Польша".

Белорусские дипломаты потребовали от польского коллеги проведения “тщательного расследования данного инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем”.

Где и кто нарушил границу Беларуси, в МИД не уточнили. А вот в министерстве обороны Беларуси утверждают, что границу нарушил легкомоторный самолёт.

Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко заявил, что «2 ноября польский легкомоторный самолёт в процессе патрулирования неоднократно пересёк Госграницу РБ на глубину до 200 м”.

“С начала сентября Польша совершила 5 подобных инцидентов которые можно охарактеризовать как «на грани», – написал Валерий Ревенко в соцсети X.

В Польше пока обвинения не комментировали.

Власти Беларуси же не первый раз обвинили Польшу в нарушении воздушного пространства. О похожей ситуации мы писали в начале сентября. Тогда утверждалось, что польский вертолет Ми-24 должен залетел примерно на 1,2 км вглубь Беларуси.

В ГПК обвинили польский военный вертолет в нарушении границы Беларуси. Что показали на видео?

В Польше инцидент отвергли. Зато обвинили белорусские вертолеты в нарушении границы.

«Будем защищаться» — МИД Польши выразил «протест» из-за белорусских вертолетов на границе. В Беларуси ответили