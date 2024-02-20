Беларусь исключила вступление в ВТО

💼 Официально

Опубликовано: 20.02.2024 11:29 , Обновлено: 20.02.2024

Белорусское правительство приняло решение исключить из программы своей деятельности на текущую пятилетку упоминание о задаче по вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). Так сказано в Постановлении Совмина №105 от 15 февраля, которое 20 февраля официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

«Исключить позицию “Участие в многосторонней торговой системе, основой которой является ВТО”», – говорится в документе. Ранее такую задачу предполагалось реализовать за 2021-2025 годы. Для этого планировалось привести национальное законодательства в соответствие с обязательствами в ВТО и присоединения республики к ВТО «с учетом национальных интересов».

В МАРТ потребовали от всех белорусских магазинов сделать это к единому дню выборов

Планы по вступлению

Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО еще в 1993 году, напомнил Sputnik. В последние годы работу по вступлению в организацию активизировали. В конце октября 2018-го в правительстве заявили, что поставлена задача к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020-м – вступить в организацию.

Однако в ВТО сообщили, что переговоры о присоединении республики к организации были временно приостановлены после событий, произошедших в стране в августе 2020 года, когда состоялись очередные президентские выборы.

В декабре 2021 года во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что вопрос присоединения республики к ВТО по-прежнему актуален. Однако в конце марта 2022-го ВТО уведомила, что останавливает рассмотрение белорусской заявки по причине начавшихся боевых действий на территории Украины, к которым, по мнению организации, Беларусь причастна.

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил 19 февраля, что в Беларуси существует опасность роста цен в 2024 году. По его словам, для его предотвращения МАРТ ведет “плотный диалог с бизнес-средой и госорганами”.

«Расслабляться нельзя» — Богданов предупредил белорусов об опасности роста цен