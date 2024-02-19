"Расслабляться нельзя" - Богданов предупредил белорусов об опасности роста цен

Опубликовано: 19.02.2024 14:44 , Обновлено: 20.02.2024

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов заявил 19 февраля, что в Беларуси существует опасность роста цен в 2024 году. По его словам, для его предотвращения МАРТ ведет "плотный диалог с бизнес-средой и госорганами".

“Ведь те условия, которые привели нас к введению ценового регулирования, никуда не исчезли: санкции и проблемы в логистике все еще присутствуют. Поэтому расслабляться ни в коем случае не стоит”, - заявил глава ведомства.

Алексей Богданов признался, что хотя в Беларуси стали больше выращивать своих огурцов, в целом на полках белорусских магазинов белорусских товаров (продукты и промышленные изделия) было около 60% от всего объема, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/bogdanov-o-zadache-na-2024-god-nelzja-dopustit-rosta-tsen-na-vnutrennem-rynke-616309-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 19 февраля, прокомментировали динамику роста цен в Беларуси в январе 2024 года. Они объяснили, что повлияло на инфляцию в стране в том месяце и дали свой прогноз на ближайшее время.

В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начала расти инфляция в январе