В МАРТ потребовали от всех белорусских магазинов сделать это к единому дню выборов

Опубликовано: 11.02.2024 19:58 , Обновлено: 25.04.2025

Глава МАРТ Алексей Богданов собрал в министерстве антимонопольного регулирования и торговли 9 февраля представителей всех крупных торговых сетей, чтобы дать им указание, как подготовиться к единому дню голосования и предстоящим праздникам. Что потребовал?

По [link href=“https://t.me/mart_gov_by/4981?single” rel=“noopener” target=“_blank”] словам [/link] Алексея Богданова, все сети в Беларуси обязаны обеспечить “наличие необходимых информационных материалов в торговых объектах”. Также министр заявил о необходимости наличия “широкого ассортимента товаров, в частности в преддверии приближающихся праздников, в том числе отечественного производства”. Были ли у каких-либо торговых сетей планы по отказу от широкого ассортимента на время праздников, в пресс-службе МАРТ не уточнили.

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Также Алексей Богданов акцентировал внимание, выступая перед представителями торговых сетей, на “необходимости более плотного взаимодействия торговых организаций с поставщиками и активизации работы по продвижению белорусских товаров на рынке посредством маркетинговых инструментов”, сообщили в МАРТ.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что торговые сети Беларуси в прошлом году “выживали”, и часть из них ждёт реорганизация в 2024 году. Что будет с магазинами “Алми”, “Буслик” и другими?

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