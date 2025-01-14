Беларусь и Россия начали совместную штабную тренировку

Опубликовано: 14.01.2025 10:15 , Обновлено: 14.01.2025

Министерство обороны Беларуси объявило о начале совместной штабной тренировки с представителями вооружённых сил России. В ведомстве заявили, что с 14 по 16 января в Минске пройдут учения, где в ходе военных действий участники проработают "один из вариантов применения группировок войск".

В Минобороны добавили, что мероприятия решили провести “в интересах повышения обороноспособности Союзного государства”. Так, на стационарных пунктах управления военные Беларуси и России проведут штабную тренировку, которая является “составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению “Запад-2025”. Оно, к слову, запланировано на текущий год.

Между тем в октябре 2024 года министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил об “одобрении замысла” совместного учения вооружённых сил “Запад-2025”. По его словам, Генштабы РБ и РФ уже приступили к подготовке. При этом в чём конкретно состоит «замысел» мероприятия, глава ведомства не раскрыл, но назвал его «главным учением совместной подготовки органов военного управления и войск» в 2025 году.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко на встрече со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства 3 января потребовал “смело подключать” военных для соблюдения порядка во время электоральной кампании.

Лукашенко потребовал «смело подключать» военных для соблюдения порядка на выборах президента

Также мы рассказывали, что государственный военно-промышленный комитет Беларуси заявил 10 декабря об успешном испытании “первой отечественной зенитной управляемой ракеты” 9М318 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-МБ2”. И опубликовал видео с испытания.

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