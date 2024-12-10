Госкомвоенпром показал испытание "первой белорусской зенитной управляемой ракеты"

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Опубликовано: 10.12.2024 21:41 , Обновлено: 10.12.2024

Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) Беларуси заявил 10 декабря об успешном испытании "первой отечественной зенитной управляемой ракеты" 9М318 для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-МБ2". И опубликовал видео с испытания.

Как [link href=“https://t.me/vpkgovby/3334” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Госкомвоенпроме, эта новая ракета, разработанная им, увеличила зону поражения ЗРК “Бук-МБ2” до 70 км. Испытание провели на авиационном полигоне вместе с Минобороны.

По информации военно-промышленного комитета, ракета 9М318 предназначена для поражения:

скоростных маневрирующих аэродинамических целей,

тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет,

вертолетов (в том числе тех, что находятся в “режиме зависания”) в условиях “интенсивного радиоэлектронного противодействия”,

надводных и радиоконтрастных наземных целей.

Особенностью этой зенитной управляемой ракеты в Госкомвоенпроме назвали наличие “активной головки самонаведения”, которая, как утверждают в ведомстве, позволяет поражать цели с большей вероятностью.

“Конструировалась ракета по современным технологиям с учетом мировых технических достижений в области ракетостроения с использованием композитных материалов”, - отчитались в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве обороны Беларуси рассказали о разработках беспилотников в 2024 году и поделились информацией, когда должны вооружить ударными дронами армию страны.

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