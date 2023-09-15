«Беднее немножко живем» - Лукашенко пообещал победить санкции и предложил Путину сотрудничество "на троих". С кем?

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Опубликовано: 15.09.2023 15:12 , Обновлено: 15.09.2023

В пятницу, 15 сентября, Александр Лукашенко встретился в Сочи с Владимиром Путиным. В числе прочего, говорил Лукашенко об экономике двух стран и перспективах сотрудничества.

По прогнозам Лукашенко, в 2024 году страны выйдут на «досанкционный уровень».

“Вы правы. Пытались нас крепко наклонить — ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно”, - сказал он. “Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики”, - процитировала Александра Лукашенко его пресс-служба.

Владимир Путин рассказал о своей недавней встрече с лидером КНДР, который находился в России с визитом.

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Лукашенко в свою очередь ответил, что «внимательно следил за последними тяжелыми рабочими днями» президента России.

“Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия… Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют, — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Администрации президента уточнили, кого из белорусов считают «простыми врагами народа».

В Администрации президента уточнили, кого из белорусов считают «простыми врагами народа»