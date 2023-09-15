В Администрации президента уточнили, кого из белорусов считают "простыми врагами народа"

Опубликовано: 15.09.2023 09:09 , Обновлено: 15.09.2023

Заместитель главы Администрации президента Беларуси Игорь Луцкий 14 сентября в ходе республиканской научно-практической конференции, посвященной государственной политике в сфере истории, рассказал, кого считает "простыми врагами" белорусского народа.

В числе вопросов, которые обсудили участники конференции, стало значение нового для белорусов праздника - Дня народного единства, который вот уже третий год подряд отмечается в стране 17 сентября.

[info_b]День народного единства был объявлен государственным праздником в Беларуси в 2021 году указом президента Александра Лукашенко. Он приурочен к годовщине начала военной операции Красной армии в Польше, проводившейся с 17 сентября по 5 октября 1939 года. По итогам этой операции, в частности, территория Западной Беларуи была присоединена к Белорусской ССР. В Администрации президента этот день назвали «актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора». [/info_b]

По словам Луцкого, этот госпраздник, появившийся всего несколько лет назад, стал для белорусов “точкой единения”, а те, кто “ставит это под сомнение” - “простые враги нашего народа”, передало агентство “Минск-Новости”.

“Ни у кого не возникает сомнений, что 17 сентября 1939-го является базовым днем для нашей нации. Воссоединение двух разорванных частей одного народа привело к тому, что мы сегодня имеем, – к процветающей Беларуси. Те люди, которые пытаются поставить под сомнение 17 сентября сегодняшнее и 17 сентября 1939-го, – это простые враги нашего народа”, - заявил представитель президентской Администрации.

Он подчеркнул, что сегодня в Беларуси “делают всё для того, чтобы история не повторилась”.

В свою очередь политолог Алексей Дзермант, выступая на конференции, высказал мнение о том, что “если бы Западная Беларусь осталась в Польше, то, скорее всего, белорусы стали бы поляками”.

“Это была бы польская провинция”, - заявил он, назвав 17 сентября “актом восстановления исторической справедливости” и “точкой отсчета новой белорусской истории”.