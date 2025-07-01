Азербайджан предложил Беларуси восстановить отвоеванный у Армении Карабах. Что ответил Пиневич?

Опубликовано: 01.07.2025 19:48 , Обновлено: 01.07.2025

Азербайджан и Беларусь традиционно поддерживают тесные дружеские связи, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на торжественном приеме в отеле в Баку в честь предстоящего Дня независимости Беларуси. Исходя из этого Баку предложил Минску помочь с восстановлением отвоеванный у Армении территорий Нагорного Карабаха.

«За годы независимости азербайджано-белорусские отношения получили всестороннее развитие и достигли высокого уровня взаимовыгодного партнерства. Азербайджан высоко ценит многоплановое сотрудничество с Беларусью, основанное на открытом диалоге и полном взаимопонимании”— сообщил Шахин Мустафаев, согласно информации агентства Report.

Он также отметил, что благодаря совместным усилиям глав государств взаимодействие между странами активно развивается во всех сферах. При этом уже сформирована прочная договорно-правовая база: на сегодня подписано как минимум 170 двусторонних документов.

Вице-премьер Азербайджана упомянул и о перспективах взаимодействия в сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, а также в гуманитарной сфере. И подчеркнул, что в повестку включены и проекты на территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе , который его страна отвоевала у Армении.

Что ответил Пиневич?

В свою очередь, бывший министр здравоохранения, а теперь посол Беларуси в Азербайджане, Дмитрий Пиневич заявил, что отношения между странами “динамично развиваются” и приобретают стратегический характер.

«Прошло 32 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается и вышло на уровень стратегического партнерства» — отметил Дмитрий Пиневич

Так же , Пиневич подчеркнул, что Беларусь высоко оценивает международную репутацию Азербайджана, которая, по его словам , находится на «самом высоком уровне».

Армения не обрадуется?

Согласилась ли Беларусь в его лице помочь с основанием и восстановлением Нагорного Карабаха, в сообщении не говорится.

Ранее между Беларусью и Армений возникли трения из-за претензий последней к ОДКБ и президенту Беларуси Александру Лукашенко. В начале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 января отказался продолжать заочную дискуссию с президентом Беларуси Александр Лукашенко.

Пашиняна попросили прокомментировать заявления Лукашенко, который упрекнул власти Армении в «заигрывании с Евросоюзом» и предостерёг их от этой «опаснейшей игры». Тогда же Лукашенко возложил вину за вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном на власти Армении.

Пашинян вступать в заочную полемику с белорусским президентом и комментировать его слова отказался.

«При всём уважении, мой диалог с Лукашенко завершен. С ним мне больше спорить не о чем», — категорично заявил Пашинян.

«При всём уважении» — Пашинян ответил Лукашенко, который упрекнул Армению в «заигрывании с ЕС»

А в июне 2024 года глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян подписал официальное распоряжение, согласно которому все поездки армянских должностных лиц в Беларусь были запрещены из-за высказываний Лукашенко. В интервью одному из российских телеканалов он также возложил вину за конфликт между двумя странами на Армению, а итог конфликта назвал «победой Азербайджана».

«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ» — Пашинян выдвинул ультиматум военному союзу