Армения согласилась на переговоры с Азербайджаном только при участии ЕС

Опубликовано: 25.11.2022 14:28 , Обновлено: 25.11.2022

Премьер Армении Никол Пашинян заявил 25 ноября, что мирные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможны только при участии президента Франции Макрона и президента ЕС Мишеля.

Такое требование власти Армении выдвинули на фоне провала заседания совета ОДКБ в Ереване, когда лидеры стран не смогли согласовать декларацию и текст документа о помощи Армении в противостоянии с Азребайджаном.

В Кремле же заявили, что не могут пока и договориться о встрече лидеров Армении и Азербайджана. В то же время, Ильхам Алиев заявил, что отменяет переговоры с Пашиняном, намеченные на 7 декабря. Все из-за участия в них Макрона.

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«Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной», - пожаловался Алиев.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября отказался подписывать декларацию Совета ОДКБ и проект о мерах по оказанию помощи Армении. Никол Пашинян обвинил организацию в отказе от “союзнических обязательств” и даче “зелёного света” дальнейшей агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе. Секретарь ОДКБ Станислав Зась признал, что документы не были согласованы.

В свою очередь, Александр Лукашенко выдвинул Николу пашиняну претензии: “Я в этой связи не понимаю, может быть, кто-то объяснит, зачем здесь, кроме России, которая вовлечена в посредничество, еще Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками? В истории всегда было так. Мы знаем, к чему приводит такого рода “посредничество”.

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