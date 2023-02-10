«Антигуманно» — МИД Беларуси заявил Польше протест из-за закрытия «Бобровников»

Опубликовано: 10.02.2023 12:11 , Обновлено: 10.02.2023

В МИД Беларуси 10 февраля вызвали временного поверенного в делах Польши Мартина Войтеховскам и выразили ему «решительный протест» из-за закрытия пограничного пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица»).

Дипломатическое ведомство «указало на категорическую неприемлемость» решения польских властей и заявили, что оно «нарушает права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран».

Кроме того, там «подчеркнули контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь».

Также в МИД Беларуси назвали закрытие погранперехода «антигуманным» и обвинили властей Польши в создании «нечеловеческих условий для простых граждан и перевозчиков».

«Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем правительстве Польши», — подчеркнули в министерстве.

А еще «оставили за собой право принять адекватные меры реагирования».

Ранее в ГПК Беларуси обвинил Польшу в том, что закрытие еще одного пункта пропуска «может привести к коллапсу по обе стороны границы».

Напомним, Польша с 10 февраля решила приостановить работу пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьски. Причиной он назвал «важные интересы государственной безопасности».