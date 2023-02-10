ГПК Беларуси обвинил Польшу в создании «коллапса» на границе

Опубликовано: 10.02.2023 09:31 , Обновлено: 10.02.2023

Госпогранкомитет Беларуси обвинил Польшу в том, что закрытие еще одного пункта пропуска «может привести к коллапсу по обе стороны границы».

В ведомстве отметили, что после 2020 года из 6 пунктов пропуска остались работать только 3. По их словам, это «негативно сказывалось на обстановке по обе стороны границы».

В ГПК убеждены, что после того, как Польша закроет «Бобровники» («Берестовица»), «ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу в приграничье, так как нагрузка на 2 оставшихся пункта пропуска критически возрастет».

Так, грузовым автомобилям останется доступным только погранпереход «Кукурыки» («Козловичи»), а легковым – «Тересполь» («Брест»).

Белорусские пограничники считают, что Польша закрыла «Бобровники», чтобы далее «обострить ситуацию на границе и ограничить взаимные поездки граждан».

Напомним, Польша с 10 февраля решила приостановить работу пункта пропуска «Бобровники» («Берестовица») на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьски. Причиной он назвал «важные интересы государственной безопасности».