Под Киевом начали готовить эшелонированную оборону на случай наступления из Беларуси

Опубликовано: 02.11.2022 21:45 , Обновлено: 02.11.2022

Командующий группировкой сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил 2 ноября, что ВСУ приступили к созданию новых огневых позиций под Киевом на случай "возможного наступления со стороны Беларуси".

По словам украинского генерала, вокруг Киева сооружают сразу несколько видов фортификаций:

Проводится оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава;

Наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны с помощью установки долгосрочных огневых сооружений разного типа;

Устанавливают взрывные и не взрывные инженерные заграждения перед позициями украинских войск.

Результатом этих усилий станет система многоэшелонированной обороны, которая будет защищать Киев, сказал Павлюк, [link href=“https://t.me/stranaua/73203” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] “Страна.ua”.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны Беларуси 26 октября опубликовало видеоответ на призыв украинских военных к своим белорусским коллегам не вступать в «грязную войну РФ».

«Тем кто не понял» — Минобороны Беларуси ответило ВСУ видеороликом на призыв не воевать с Украиной

А министр обороны Беларуси Виктор Хренин 10 октября заявил, что Беларусь не собирается воевать с украинцами, литовцами и поляками, если они «не будут предпринимать неправильные шаги».

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