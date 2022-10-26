"Тем кто не понял" - Минобороны Беларуси ответило ВСУ видеороликом на призыв не воевать с Украиной

🎥 Видео

Опубликовано: 26.10.2022 08:47 , Обновлено: 26.10.2022

Министерство обороны Беларуси 26 октября опубликовало видеоответ на призыв украинских военных к своим белорусским коллегам не вступать в «грязную войну РФ».

На кадрах видно нескольких белорусских военнослужащих.

«Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваши ЦИПСО запускают пафосные ролики с обращениями к белорусам. Пытаются нас в чем-то обвинить. Местами даже запугать», — заявил в начале видео один их них.

Другой продолжил: «Но мы-то с вами люди военные и понимаем, что запугивание — удел слабых. Уже неплохо то, что вы вспомнили, что мы братские народы. Это позитивный сигнал. Видно генетическая память начинает к вам возвращаться».

Еще один участник обращения напомнил украинцам, как «наши деды и прадеды вместе пешком дошли до Берлина, погасили печи концлагерей, добили фашиста в его логове, пока улыбчивая и толерантная Европа сдавалась».

Четвертый призвал вспомнить об этом «слуг народа». По его словам, тогда «сегодняшнее противостояние можно будет остановить».

«Если вы не хотите войны – ее не будет! Не провоцируйте нас, не пытайтесь запугивать, не нагнетайте и все будет так, как вы хотите», — заявил первый участник видео.

А мужчина в берете пригрозил, что «на вызовы и провокации ответим без промедления».

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К чему призывали ВСУ?

Напомним, 21 октября украинские военные записали видеообращение к простым белорусам и военным. Они призвали «не втягиваться в грязную войну» России против Украины.

«Вооруженные силы Украины обращаются к белорусскому народу! Веками наши народы связывала дружба и добрососедские отношения, много раз в нашей истории мы боролись против общих врагов, всегда поддерживали друг друга. Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается вовлечь белорусский народ в грязную войну», — сказали они.

Там также упоминается про «дружбу» и «братские народы».

Напомним, в середине октября Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, в котором заявил, что армия Беларуси не собирается воевать в Украине. При этом он подтвердил, что власти Беларуси поддерживают Россию после ее вторжения на территорию Украины.

По его словам он поддерживает Россиию «всячески».

«Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было», — утверждает Александр Лукашенко.

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