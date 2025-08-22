Опубликовано: 22.08.2025 15:13 , Обновлено: 22.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит причин садиться за стол переговоров с представителями уехавшей оппозиции.

«Я с кем должен садиться за стол? С теми, кто развалил страну?» — сказал Глава государства. Он заявил, что не видит пользы от таких переговоров, передало госагентство БелТА.

«Зачем это мне? Это мне не нужно. Мы никому не запрещаем разговаривать, пожалуйста. Но мне с ними не о чём говорить», — заявил Лукашенко.

Он также высказался о возможном помиловании осуждённых. По его словам, эта тема «очень кратко» затрагивалась в его телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом.

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Комментируя возможное количество лиц для освобождения, Президент заявил: «Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда».

Он добавил, что не стоит рассчитывать на освобождение тех, кого он назвал «бандитами, которые жгли, взрывали».

При этом Лукашенко заявил, что уехавшие оппоненты «не имеют никакого отношения» к договорённостям с США по этому вопросу. Более того, как считает Лукашенко, им выгодно наличие заключённых, мол, «если нет „политзаключённых“ — нет причин на „диктатора“ давить».

По словам Лукашенко, он предупредил представителей США, что «прекратит с ними все переговоры», если узнает, что те «подыгрывают» оппозиции.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что по данным ведущиго гостелеканала ОНТ, за границей готовится к созданию политическое объединение тех, кто «разочаровался в оппозиционной политике» и ищет пути для возвращения в Беларусь.

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