ЖКХ "запретило" белорусам придерживать двери лифтов руками

Опубликовано: 03.03.2026 13:58 , Обновлено: 03.03.2026

Столичные коммунальщики "запретили" белорусам придерживать двери лифтов руками. Как пояснили специалисты Минского городского жилищного хозяйства (ЖКХ), такое "вмешательство" в работу лифта является одной из наиболее частых ошибок жильцов многоэтажек, которые приводят к сбою в работе оборудования.

В столичном ЖКХ лифты приравняли к транспорту, только вертикальному, и призвали жильцов многоэтажек относиться к лифту соответствующим образом: как за рулём авто от людей требуют строго соблюдения ПДД ради их же собственной безопасности, так и при пользовании лифтом потребовали придерживаться базовых правил.

Самым распространенным вмешательством в работу лифта в ЖКХ назвали попытки жильцов придерживать двери руками , не давая им закрыться.

“Лифт уже получил команду, что нужно ехать, а тут двери почему-то не закрываются, хотя препятствий датчик не фиксирует. Программа может посчитать это сбоем в работе и кабина вовсе встанет до приезда мастера”, - объяснили специалисты, как электроника реагирует на подобные действия.

Вместо того, чтобы придерживать двери вручную, эксперты посоветовали пользоваться специальной кнопкой открытия дверей (или кнопкой отмены при её отсутствии).

Аналогичным образом, в случае, если вы застряли в лифте, специалисты рекомендовали не рисковать и не пытаться самостоятельно открыть створки лифта изнутри. Изнутри невозможно предсказать, на каком этаже вы застряли и как расположена кабина. Кроме того, пытаясь выбраться наружу, можно повредить и двери лифта, и двери шахты, что только усугубит ситуацию. Проще, безопаснее и эффективнее - связаться с диспетчером и дождаться аварийной бригады.

Ещё одной распространённой ошибкой, которую, по словам специалистов, часто допускают жители многоэтажек - это перегруз кабины. Несмотря на то, что для каждого лифта указывается максимальная грузоподъемность, строго рассчитанная исходя из его конструктивных особенностей, многие игнорируют эти цифры, считая их условностью.

“Многие кабины сообщают о перегрузе звуковым сигналом и «отказываются» ехать, пока часть вещей не уберут. Однако находятся те, кто обходят предупреждения и попросту ломают лифт, нагружая его сверх нормы,” - пожаловались в ЖКХ и призвали горожан не игнорировать это важное ограничение, чтобы лифт прослужил дольше.

В столичном ЖКХ показали самый маленький лифт в Минске

Ну и в заключение жителей многоэтажек попросили соблюдать правила безопасности при перевозке питомцев в лифте, чтобы не стать “героем” одного из тех страшных видео с несчастными животными, повисающими на поводке, зажатом захлопнувшимися дверьми лифта. Чтобы не допустить подобной ситуации, маленьких собак или кошек специалисты рекомендовали брать на руки, а питомцев покрупнее - заводить в лифт, держа за ошейник, а не на поводке.

“В двери современных кабин встроены датчики, которые «видя» препятствие, не дадут дверям закрыться. Однако они не всегда могут считать такую тонкую вещь, как поводок. Лучше перестраховаться”, - посоветовали столичные коммунальщики.

Кстати, похожие меры предосторожности рекомендованы и людям с маленькими детьми. Малышей также рекомендуется брать на руки и не оставлять малыша в коляске. В идеале, сначала взрослый должен сам зайти в кабину с малышом на руках, а потом закатить коляску. Выходить из кабины, соответственно, в обратной последовательности.

Ранее на интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, кто и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, специалисты ответили на вопрос одного из жителей Республики, который интересовался, должен ли он оплачивать техобслуживание, если живёт на первом этаже, и лифт ему априори не нужен.

Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили