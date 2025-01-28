В столичном ЖКХ показали самый маленький лифт в Минске

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Опубликовано: 28.01.2025 08:31 , Обновлено: 28.01.2025

На предприятии "Минское городское жилищное хозяйство" показали, как выглядит самый маленький лифт в городе. Он находится в жилой многоэтажке по адресу улица Кирова, 1. Этот один из тех самым домов-башенок, которые образуют так называемые "ворота Минска".

Лифт в этом доме был построен по спецзаказу - стандартный разместить было бы проблематично. Лифтовую шахту, ведущую до 11 этажа “дома с часами”, решили втиснуть между лестницами, поэтому лифтовую кабину пришлось сильно “ужать” и сделать плоской. В результате вместить такая кабина может не более двух человек (причём весьма подтянутого телосложения).

При этом грузоподъёмность у самого маленького столичного лифта, как отметили в ЖКХ Минска, стандартная - до 400 кг.

Примечательно, что во второй башне в “воротах Минска” лифт - самый обычный.