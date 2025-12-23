ЖКХ призвало белорусов готовить "экологичный" оливье. Это как?

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Опубликовано: 23.12.2025 16:12 , Обновлено: 23.12.2025

Минское городское жилищное хозяйство призвало белорусов готовить "экологичный" салат "Оливье". Коммунальщики прошлись по каждому ингредиенту этого незаменимого для большинства белорусов новогоднему салату и дали свои рекомендации, ориентируясь на их "экологические последствия".

В столичном ЖКХ вовсе не призывали всех белорусов резко стать веганами и отказаться от мяса. Сделать свой маленький вклад в спасение планеты от неизбежной, по мнению многих экологов, катастрофы, можно и без столь кардинальной смены привычного образа жизни. Достаточно просто скорректировать некоторые свои привычки и, отправляясь на предпраздничный шоппинг, делать выбор в пользу продуктов в более “зелёной” упаковке.

Так, выбирая яйца , которые обязательно присутствуют в традиционном “Оливье”, специалисты призвали белорусов отдавать предпочтение тем, что уложены в картонную или ПЭТ-упаковку - они хорошо перерабатываются, в отличие от той, что сделана из вспененного полистирола.

Колбасу эко-эксперты посоветовали выбирать в натуральной упаковке. При этом они признали, что это будет задачкой со звёздочкой, поскольку подавляющее большинство колбасной продукции в наши дни упаковывается в пластик.

Горошек , маринованные огурчики и майонез в ЖКХ призвали покупать в стеклянных баночках, поскольку их всегда можно отдать на вторичную переработку. Следует учесть, что эта альтернатива, как правило, обходится дороже, но ради экологии можно поступиться десятком копеек.

Картошку и морковку в ЖКХ предложили перекладывать в авоськи (если вы, конечно, найдёте в продаже этот раритет из советской эпохи) или в многоразовые мешочки, которые можно без особых усилий пошить даже самостоятельно.

Ну, а главный совет от ЖКХ, как сделать новогодний “Оливье” более “полезным” для окружающей среды - это обязательно сортировать упаковку от продуктов и отправлять её в правильный контейнер.

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Кстати, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ещё в начале декабря рассчитали так называемый “индекс оливье”, который некоторые рассматривают как неофициальный маркер реальной инфляции. Посмотрели, как сильно изменились за год цены на продукты, без которых не приготовить одно из традиционных новогодних блюд советской эпохи.

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