ЖКХ Минска начало защищать мусор от «самовольного извлечения»

📷 Фото

Опубликовано: 23.12.2025 08:09 , Обновлено: 23.12.2025

Минское городское жилищное хозяйство запустило пилотный проект антивандальных контейнеров, которые "исключают самовольное извлечение" мусора из них. Первые депо-контейнеры уже установили в 20 столичных локациях.

Антивандальные контейнеры решили попробовать устанавливаться для стекла. Это как раз тот вторресурс, за которым могут “охотиться” на мусорных площадках те, кто на этом зарабатывает. Особой чистоплотностью такие “охотники”, как правило, не отличаются, и после них половина содержимого мусорного контейнера может оказаться на земле, а не в баке. Это серьёзная проблема для работников ЖКХ и жильцов, которые ратуют за чистоту и санитарию на мусорных площадках.

Сейчас стеклянные отходы собирают в стандартные мусорные контейнеры, просто помеченные специальным знаком или цветом (синим или зелёным). Новые же депо-контейнеры имеют несколько иную конструкцию: они выполнены из металла и закрываются на ключ, мусор в них выбрасывают через специальное отверстие. Вот как они выглядят.









В ЖКХ Минска подчеркнули, что такая конструкция “надёжно защищает” мусор внутри контейнера и “исключает самовольное извлечение собираемых в них отходов”.

На сегодняшний день в столице определены первые 20 площадок, где в экспериментальном порядке установят такие контейнеры. Если пилотный проект признают эффективным, эту практику пообещали расширить.

Кстати, за нарушениями с мусором во дворах ЖКХ вскоре будет следить по камерам и привлекать за это к административной ответственности. Максимальный штраф за неправильно выброшенный мусор в Беларуси может достигать 1260 рублей.

Штраф — до 1260 рублей. В Минском горисполкоме предложили следить с помощью камер во дворах за этими нарушениями