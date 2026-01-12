ЖКХ предупредило белорусов о новой опасности после снегопадов – “Не останавливайтесь”

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Опубликовано: 12.01.2026 11:51 , Обновлено: 12.01.2026

Коммунальщики предупредили белорусов о новой опасности, которая может поджидать их после обильных снегопадов. Потенциально опасные зоны сотрудники ЖКХ будут помечать и огораживать, но и от самих людей потребовали "личной бдительности".

Речь о снеге, которым во время сильных снегопадов обильно засыпало крыши домов. После того, как циклон Улли утихомирился, коммунальщики констатируют повышенный риск “самопроизвольного схода снежных масс” с крыш зданий, поэтому призвали белорусов проявить осторожность и держаться подальше от краёв зданий.

В Витебском областном исполнительном комитете попросили, в частности, не парковать автомобили под карнизами и навесами крыш, а самих людей - не приближаться к зданиям со скатными крышами. В особенности это касается детей, которых могут привлечь большие сосульки, которые могут образовываться на карнизах домов. Одно неосторожное движение - и вслед за оторванной сосулькой на ребёнка может полететь целая лавина снега.

Однозначно обходить стороной следует места, обозначенные предупреждающими знаками и обнесённые ограждениями или ограничительной лентой, выбирая более безопасные пути.

Проходя у зданий, в ЖКХ также посоветовали снимать наушники - из-за них вы можете не услышать, как с крыши начнёт скатываться снег.

А если вы всё же не прислушались к рекомендациям коммунальщиков и, проходя по тротуару у дома, вдруг услышали сверху подозрительный шум, специалисты посоветовали не останавливаться и не бежать, а как можно скорее прижаться к стене и замереть. Так козырёк крыши защитит вас хоть немного от лавины снега.

“Личная бдительность каждого гражданина остаётся ключевым фактором предотвращения несчастных случаев”, - заявили в Витебской областной администрации.

Кстати, ранее в белорусам обратилось и Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси - с предупреждением об очередных сложных погодных условиях. Теперь к снегу и гололёду добавятся экстремальные для нашего климата в последнее время морозы.

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