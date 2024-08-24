ЖКХ попросило белорусов не оставлять "кому-то нужные" вещи у подъезда. Какой штраф?

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Опубликовано: 24.08.2024 17:28 , Обновлено: 24.08.2024

Берёзовское ЖКХ совместно с Санэпидемслужбой провели рейдовые мероприятия по дворам жильцов и напомнило горожанам о запрете на выброс крупногабаритного мусора в неустановленных местах. О нарушителях пообещали сообщать в РОВД.

“Граждане, которые самовольно вывозят старую мебель, устаревшую бытовую технику, сантехнику, строительный мусор и растительные отходы просто к мусорным контейнерам, как и те, кто оставляет бытовой мусор за пределами площадок для сбора ТБО, рискуют получить штраф”, - напомнили в жилищном хозяйстве и подчеркнули, что нарушители фиксируют камеры видеонаблюдения.

В ходе рейда специалисты отметили, что нарушения встречаются почти на всех городских контейнерных площадках. Жильцы оставляют крупногабаритные отходы на площадках для ТКО, а мусор - за пределами площадок. А ещё часто выбрасывают в контейнеры для раздельного сбора отходов посторонний мусор.

Среди “запрещённых” отходов на контейнерах площадках нашли ветхие ковры, старые матрасы и тюфяки, остекленные деревянные балконные рамы, доски и предметы мебели, которые, по словам сотрудников ЖКХ, некоторые жильцы оставляют на случай “а вдруг кому-то нужно”. Весь этот мусор стоило отвезти на специально предназначенные для крупногабаритных отходов площадки, напомнили в ЖКХ.

[info_b]К слову, вывезти крупногабаритные отходы (отслужившую мебель и технику) можно по заявительному принципу, обратившись в ЖКХ по месту жительства, либо сделать это самостоятельно. В каждом райцентре имеются специально предназначенные для этих отходов места.[/info_b]

В ЖКХ рассказали, куда звонить минчанам для вывоза крупногабаритного мусора

В ЖКХ напомнили, что за такое поведение будут привлекать жильцов к административной ответственности, которая прописана в КоАП РБ. За нарушения подобного рода для физлиц предусмотрен штраф до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей). Нарушения фиксируются на камеры видеонаблюдения, установленные ЖКХ рядом с контейнерными площадками. Данные с фотоловушек, направляются с запросом в РОВД. Ведомство определяет нарушителей и выносит штраф.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в ЖКХ Минска напомнили горожанам про важность раздельного сбора отходов и рассказали о том, как сделать это правильно. При этом ранее в столичном городском жилищном хозяйстве предложили убрать желтые, зеленые и синие контейнеры для мусора и перейти на двухконтейнерную систему.

В ЖКХ напомнили минчанам о сортировке мусора, которую сами предложили отменить. Зачем?