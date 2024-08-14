В ЖКХ напомнили минчанам о сортировке мусора, которую сами предложили отменить. Зачем?

Опубликовано: 14.08.2024 09:30 , Обновлено: 14.08.2024

В ЖКХ Минска напомнили горожанам про важность раздельного сбора отходов и рассказали о том, как сделать это правильно. При этом ранее в столичном городском жилищном хозяйстве предложили убрать желтые, зеленые и синие контейнеры для мусора и перейти на двухконтейнерную систему.

В официальном телеграм-канале ЖКХ Минска появился пост, в котором сказано, что “раздельный сбор отходов - это важно и нужно для сохранения нашей природы”.

Также подписчикам предложили посмотреть ролик “Сортировать мусор — значит находить ему правильное место”, где показано, в контейнеры какого цвета правильно выбрасывать отходы.

[info_b]По правилам, желтый контейнер - для пластика, зеленый — для бумаги, синий — для стекла.[/info_b]

Напомним, что белорусы в соцсетях периодично жалуются на то, что отходы из жёлтых, синих и зелёных контейнеров вывозят на одном мусоровозе. Генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Марина Толстик рассказала, что «дальше он идёт на сортировочный завод и досортировывается уже вручную, людьми”. Зачем тогда ставить разные контейнеры и просить белорусов сортировать отдельно пластик от бумаги, в ЖКХ тогда не пояснили.

«Нам не понять эту сложную комбинацию» — В ЖКХ ответили белорусам, почему отсортированный мусор вывозит одна машина

Однако, как писал Telegraf.news, в апреле 2024 года в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ) предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства.

Тогда в МГЖХ пояснили, что такая двухконтейнерная система была бы удобнее для города: один вид мусорных баков предложили использовать для сбора всех видов бытовых отходов, другой — исключительно для отсортированного вторсырья.

Причиной там назвали то, что то нынешняя схема сортировки мусора так и не заработала в том виде, в котором она была запланирована в программных документах.

В ЖКХ Минска предложили вернуться к общим контейнерам для мусора. А что будет с сортировкой?