В ЖКХ рассказали, куда звонить минчанам для вывоза крупногабаритного мусора
Минское ЖКХ поделилось номерами единых телефонов для заказа услуг по вывозу крупногабаритного, строительного и растительных отходов.
В Минском ЖКХ напомнили, что жители многоквартирных домов обязаны самостоятельно организовывать вывоз строительных отходов при ремонте своих квартир.
В организации для вывоза крупногабаритных, строительных и растительных отходов предложили воспользоваться платными услугами перевозчиков УП “Спецкоммунавтотранс” и СООО “РЕМОНДИС Минск”.
Связаться со службами можно по единым номерам:
Для абонентов МТС,А1,Life:
по Заводскому, Ленинскому, Партизанскому, Первомайскому, Советскому и Центральному районам г.Минска. Время работы: 8:00-17:00 (обед: 13:00-14:00)
телефон: 7136
[info_b]Время работы: 8:00-17:00 (обед: 13:00-14:00)[/info_b]
по Московскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам г.Минска
телефон: 7567
[info_b]Время работы: 8:00-16:40 (обед: 13:00-13:40)[/info_b]
Услугами по указанным номерам могут воспользоваться и жители частного сектора.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в Минском городском жилищном хозяйстве предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства. А что же будет с сортировкой вторсырья, к которой в последние годы так активно призывали белорусов в том числе и коммунальные службы?
В ЖКХ Минска предложили вернуться к общим контейнерам для мусора. А что будет с сортировкой?