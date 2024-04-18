В ЖКХ рассказали, куда звонить минчанам для вывоза крупногабаритного мусора

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Опубликовано: 18.04.2024 17:12 , Обновлено: 18.04.2024

Минское ЖКХ поделилось номерами единых телефонов для заказа услуг по вывозу крупногабаритного, строительного и растительных отходов.

В Минском ЖКХ напомнили, что жители многоквартирных домов обязаны самостоятельно организовывать вывоз строительных отходов при ремонте своих квартир.

В организации для вывоза крупногабаритных, строительных и растительных отходов предложили воспользоваться платными услугами перевозчиков УП “Спецкоммунавтотранс” и СООО “РЕМОНДИС Минск”.

Связаться со службами можно по единым номерам:

Для абонентов МТС,А1,Life:

по Заводскому, Ленинскому, Партизанскому, Первомайскому, Советскому и Центральному районам г.Минска. Время работы: 8:00-17:00 (обед: 13:00-14:00)

телефон: 7136

[info_b]Время работы: 8:00-17:00 (обед: 13:00-14:00)[/info_b]

по Московскому, Октябрьскому и Фрунзенскому районам г.Минска

телефон: 7567

[info_b]Время работы: 8:00-16:40 (обед: 13:00-13:40)[/info_b]

Услугами по указанным номерам могут воспользоваться и жители частного сектора.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Минском городском жилищном хозяйстве предложили перейти на двухконтейнерную систему сортировки мусора, отказавшись от повсеместной установки цветных баков для разных видов отходов. Инициатива уже получила предварительную поддержку профильного министерства. А что же будет с сортировкой вторсырья, к которой в последние годы так активно призывали белорусов в том числе и коммунальные службы?

В ЖКХ Минска предложили вернуться к общим контейнерам для мусора. А что будет с сортировкой?