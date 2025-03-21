ЖКХ объявило о переходе на "протапливание" в одном регионе Беларуси. Какую температуру в квартирах пообещали и когда отключат?

Опубликовано: 21.03.2025 12:04 , Обновлено: 21.03.2025

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Минской области 21 марта объявило о переходе на режим "протапливания". Журналисты Telegraf.news разобрались, что это означает для рядовых потребителей, какая температура должна держаться в квартирах, куда обращаться, если в квартире холоднее, и когда же отопление отключат совсем.

На режим “протапливания” Минскую область решили перевести в связи с благоприятным прогнозом погоды, пояснили в официальном Telegram-канале ЖКХ Минщины. После того, как синоптики спрогнозировали “значительное потепление”, в системе теплоснабжения предприятий на Минщине решили понизить “параметры теплоносителя в соответствии с температурными графиками”.

Простыми словами, отопление не отключат полностью, а лишь начнут подавать в систему отопления не такую горячую воду, следовательно батареи, даже выставленные на максимум, будут греть не так сильно.

При этом в ЖКХ Минской области подчеркнули, что даже в режиме “протапливания” социальный стандарт по температуре в квартирах и домах должен соблюдаться. По действующим нормам, температура наружного воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +18°С .

[info_b]Если в вашем доме температура до этого соцстандарта не дотягивает, можно обратиться в местную эксплуатирующую организацию ЖКХ, оставив заявку через службу 115.[/info_b]

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Когда отопление отключат полностью?

Отключать отопление в жилых домах в Беларуси начинают тогда, когда среднесуточная температура начинает держаться не ниже +8°С. Если такая температурная картина сохраняется в течение трех суток , местные власти выносят на обсуждение вопрос о завершении отопительного сезона. Такой же норматив действует для отопления в общежитиях, театрах и общегородских банях.

А вот в социальных объектах, школах, детских садах и медучреждениях действует несколько иной норматив - для отключения отопления там средняя температура на протяжении трёх суток должна держаться выше +10°C .

В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. Жилищный фонд входит, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы относятся ко второй линии отключения. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

[info_b]Для информации: в 2024 году отопление в жилфонде в Беларуси начали отключать с 8 апреля, годом ранее - с 10 апреля, а в 2022 году и вовсе лишь в начале мая.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что новые нормативы по отоплению были утверждены правительством Беларуси в феврале 2024 года. Чиновники приказали всем организациям в осенне-зимний сезон в вопросах включения и выключения отопления руководствоваться решениями “республиканской оперативной группы по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии”.

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