ЖКХ накануне прихода циклона "Улли" дало минчанам обещание - "Мы понимаем"
Коммунальная служба Минска обратилась к жителям столицы с предупреждением: из-за сильных снегопадов объявлен красный уровень опасности (Белгидромет объявил его для Гомельской и Могилевской областей, в Минске — оранжевый уровень). Также ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) дало жителям столицы обещание.
“Мы понимаем, что при сильном снегопаде уборка — это непрерывный процесс, на который влияет множество факторов. Мы приложим все усилия, чтобы дворы и подходы к домам оставались комфортными и безопасными”, — говорится в сообщении ЖКХ Мингорисполкома.
В ЖКХ заверили, что будут “оперативно расчищать проезды, основные пешеходные зоны и поддерживать порядок на дворовых территориях”.
Коммунальщики также пообещали действовать “на опережение” и слаженно:
- утвержден план работ;
- усилены рабочие силы;
- подготовлена спецтехника для уборки снега.
Тем не менее столичные коммунальщики также попросили жителей города о содействии. Там напомнили, что в Минске работают пункты выдачи инвентаря для уборки снега.
“Все неравнодушные жители, готовые помочь в расчистке придомовых территорий и тротуаров, могут присоединиться!” — призвали в ЖКХ, напомнив, что для оперативной связи работают «горячие телефонные линии» (с 8:45 до 18:00).
Напомним, что разные метеорологические модели дают разную высоту сугробов в Беларуси в ближайшие дни. Но все они сходятся на том, что снега будет много. Сравнили европейский и белорусский прогнозы, а заодно вспомнили, сколько снега выпало после печально известного “Хавьера”.
Циклон «Улли» несёт в Беларусь до 50 см снега. А сколько было после «Хавьера»?