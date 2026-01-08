ЖКХ накануне прихода циклона "Улли" дало минчанам обещание - "Мы понимаем"

Опубликовано: 08.01.2026 18:38 , Обновлено: 08.01.2026

Коммунальная служба Минска обратилась к жителям столицы с предупреждением: из-за сильных снегопадов объявлен красный уровень опасности (Белгидромет объявил его для Гомельской и Могилевской областей, в Минске — оранжевый уровень). Также ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) дало жителям столицы обещание.

“Мы понимаем, что при сильном снегопаде уборка — это непрерывный процесс, на который влияет множество факторов. Мы приложим все усилия, чтобы дворы и подходы к домам оставались комфортными и безопасными”, — говорится в сообщении ЖКХ Мингорисполкома.

В ЖКХ заверили, что будут “оперативно расчищать проезды, основные пешеходные зоны и поддерживать порядок на дворовых территориях”.

Коммунальщики также пообещали действовать “на опережение” и слаженно:

утвержден план работ;

усилены рабочие силы;

подготовлена спецтехника для уборки снега.

Тем не менее столичные коммунальщики также попросили жителей города о содействии. Там напомнили, что в Минске работают пункты выдачи инвентаря для уборки снега.

“Все неравнодушные жители, готовые помочь в расчистке придомовых территорий и тротуаров, могут присоединиться!” — призвали в ЖКХ, напомнив, что для оперативной связи работают «горячие телефонные линии» (с 8:45 до 18:00).

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