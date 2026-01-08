Циклон "Улли" несёт в Беларусь до 50 см снега. А сколько было после "Хавьера"?

📷 Фото

Опубликовано: 08.01.2026 16:02 , Обновлено: 08.01.2026

Разные метеорологические модели дают разную высоту сугробов в Беларуси в ближайшие дни. Но все они сходятся на том, что снега будет много. Сравнили европейский и белорусский прогнозы, а заодно вспомнили, сколько снега выпало после печально известного "Хавьера".

Согласно модели ECMWFbase Swiss HD 4x4, самые сложные погодные условия в Беларуси будут с 8 по 9 января. За это время в стране выпадет до 1–1,5 месячной нормы осадков. В первую очередь — по востоку Брестской, западу Гомельской, юго-востоку Минской и юго-западу Могилёвской областей. Об этом сообщил метеорологический канал “Метеовайб”.













К 9 января на границе Минской и Гомельской областей высота снежного покрова после прохождения циклона может достигнуть 50 см.

Особенно высокие сугробы будут также на юге и юго-востоке страны, где достигнут тех же 50 см. Или, если верить модели ECMWF, — более 40 см.

Что касается расчётов модели WRF от Белгидромета (Белгидромет — Белорусский государственный гидрометеорологический комитет), то на завтра, 9 января, к полудню к юго-востоку от Минска, где-то на стыке Минской, Могилёвской и Гомельской областей, она также прогнозирует много снега. Высота снежного покрова достигнет 50 см.

Для сравнения: после циклона “Хавьер” — одного из самых серьёзных снежных катаклизмов в Беларуси — уровень снега вырос в Минске всего на 11 сантиметров.

При этом общая толщина снежного покрова составила в самых пострадавших местах 57 сантиметров. А там, где была сильная метель, активно переносившая снежные массы, сугробы были ещё выше.

Напомним, что на Беларусь надвигается настоящий снежный шторм. И дело не только в высоте снежного покрова. Белгидромет предупредил об усилении ветра, порывы которого могут достигать 88 км/час, а в ГАИ напомнили о “зимних ловушках” на дорогах - и речь не только о внезапных порывах ветра и снежных метелях.

В Беларусь идёт настоящий снежный шторм до 88 км/час. ГАИ напомнила о «ловушках» на дорогах