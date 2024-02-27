Жительница Гомеля попросила доказать отцовство умершего мужчины. Что сделали эксперты?

Опубликовано: 27.02.2024 11:11 , Обновлено: 27.02.2024

В управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области поступило определение суда, вынесенное на основании заявления женщины. Требовалось установить отцовство скоропостижно скончавшегося в 2023 году мужчины в отношении ее новорожденного ребенка – родители в браке не состояли. В противном случае потребовалась бы эксгумация трупа. Как поступили судмедэксперты?

Единственным доступным для исследования биологическим материалом предполагаемого отца были парафиновые блоки, которые предоставили в патологоанатомическом бюро, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз. Парафиновые блоки – это помещенные в парафин кусочки различных органов, предварительно обработанные формалином. Однако, являясь хорошим консервантом, он оказывает разрушительное воздействие на ДНК. А невозможность дачи заключения экспертом могло повлечь за собой серьезную процедуру – эксгумацию трупа.

«Все же в результате кропотливого труда, несмотря на сложность экспертизы, эксперту-биологу удалось определить генотип умершего мужчины, что позволило успешно провести экспертизу установления отцовства в отношении ребенка заявительницы», – сообщил официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилёв.

Судмедэксперты рекомендовали белорусам пройти генетическую проверку. Но не всем

Нередко случаются ситуации, когда требуется проведение исследования на установление отцовства. Чаще всего это вопросы, связанные с наследством или уплатой алиментов. Подобные генетические экспертизы проводятся по предписанию суда или других правоохранительных органов.

Ранее Телеграф писал, как в Госкомитете судебных экспертиз 19 февраля сообщили, что столкнулись с необычным случаем, похожим на сюжет Санта-Барбары. Отец семейства попросил проверить его на отцовство сразу пятерых своих детей.

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