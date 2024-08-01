Жители Гомеля пожаловались на неизвестного, который убивает и калечит котов

📷 Фото

Опубликовано: 01.08.2024 10:00 , Обновлено: 01.08.2024

Жители Гомеля забили тревогу — кто-то начал убивать и калечить котов. В Сети появилось несколько историй, местные даже обратились в милицию. Что известно?

Первой об этом написала в соцсетях гомельчанка Наталья Щербакова, сообщило издание Белка.

[info_b]Внимание! Материал и фотографии могут шокировать. [/info_b]

Она рассказала, что мама ее коллеги, которая живет на проспекте Космонавтов, выпускала своего кота погулять на улицу, и он всегда возвращался. Однако в один из вечеров июля животное дома не появилось. Женщина вышла искать питомца, но не нашла. А позже увидела его на площадке с мусорными контейнерами повешенным.

На следующий вечер мама коллеги услышала крики другого кота и выбежала на улицу вместе с соседями.

“Животное к тому моменту уже было мертвым, а у трупа стоял худощавый мужчина лет 30. Увидев людей, он убежал”, — сообщила Наталья. Его догнать не смогли.

Жильцы обратились в милицию. А Наталья даже написала заявление, чтобы живодера наказали.

«Хотел облегчить боль» — Белорус отрезал собаке уши и получил «уголовку». Какое наказание грозит?

После зоозащитники сообщили, что “убитых котов находили и до этого”. Волонтёр гомельского движения «Подари им шанс» Валентина Антанишина рассказала о случае, который прошел на том же проспекте в 2022 году.

“Животное нашли повешенным на детской площадке. Не говоря уже об изувеченных, но оставшихся в живых котах. У некоторых были отрезаны уши, хвосты, с лап содрана кожа, перебит позвоночник”, — поделилась она и показала фотографии.

[info_b] Напомним, согласно статье 16.29 Кодекса об административных правонарушениях за жестокое обращение с животными грозит административная ответственность:

не повлекшее его гибели или увечья, – штраф до пятнадцати базовых величин.

истязание животного или повлекшее его гибель или увечье, – штраф от двадцати до тридцати базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

избавление от животного – штраф от десяти до тридцати базовых величин.

А согласно статье 3391 Уголовного кодекса Беларуси, за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, грозят:

общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

повторно —арест, или ограничение свободы до трех лет, или лишением свободы до трех лет.

К слову, с 1 января 2025 года должен вступить в силу Закон Беларуси «Об ответственном обращении с животными» от 1 апреля 2024 года. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что жители Витебска пожаловались на неизвестного, который стреляет в котов из пневматического ружья. Так, только в мае этого года в милицию с подобными заявлениями обратились три человека из Первомайского района областного центра.

«Что это за нелюди живут среди нас?!» — В Витебске милиция объявила поиски стрелка, устроившего «охоту» на домашних котов