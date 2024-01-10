Жителей Витебска предупредили об отключении горячей воды и отопления. По каким адресам?
В Витебскэнерго сообщили об отключении горячего водоснабжения и отопления по десяткам адресов 10 января. Объяснили такое решение там ремонтными работами.
“Как только в регионе спали сильные морозы?, энергетики по согласованию с местными органами власти приступают к устранению появившегося дефекта”, — объяснили на предприятии.
Так, с 7:30 до 20:00 в Витебске будет отключен участок магистральной теплотрассы по улице Воинов-Интернационалистов.
В связи с этим горячей воды и отопления не будет в жилых домах по следующим адресам:
- пр. Победы: № 33, 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49.
- ул. Чкалова: №52, 44, 44-1, 48, 50-1, 50-2, 50-4, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56.
- ул. Воинов-Интернационалистов: № 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29.
Кроме того, отключение затронет магазины и другие здания:
- магазин по проспекту Победы, 33 а;
- магазин «Витебские продукты» по ул. Воинов-Интернационалистов, 25;
- универсам № 5 по ул. Воинов-Интернационалистов, 11а;
- универсам № 142 по ул. Чкалова, 50а;
- административное здание по ул. Чкалова, 50Б.
- храм Андрея Первозванного по ул. Чкалова, 44Б.
К слову, 8 января в Министерстве энергетики объявили з-за сильных морозов, которые установились на территории Беларуси в последние дни, энергетики решили поднять температуру в теплосетях по всей стране. По словам специалистов, в среднем по стране она достигала максимального значения в 105°C.
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