Жителей Витебска предупредили об отключении горячей воды и отопления. По каким адресам?

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Опубликовано: 10.01.2024 08:33 , Обновлено: 10.01.2024

В Витебскэнерго сообщили об отключении горячего водоснабжения и отопления по десяткам адресов 10 января. Объяснили такое решение там ремонтными работами.

“Как только в регионе спали сильные морозы?, энергетики по согласованию с местными органами власти приступают к устранению появившегося дефекта”, — объяснили на предприятии.

Так, с 7:30 до 20:00 в Витебске будет отключен участок магистральной теплотрассы по улице Воинов-Интернационалистов.

В связи с этим горячей воды и отопления не будет в жилых домах по следующим адресам:

пр. Победы: № 33, 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49.

ул. Чкалова: №52, 44, 44-1, 48, 50-1, 50-2, 50-4, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56.

ул. Воинов-Интернационалистов: № 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29.

Кроме того, отключение затронет магазины и другие здания:

магазин по проспекту Победы, 33 а;

магазин «Витебские продукты» по ул. Воинов-Интернационалистов, 25;

универсам № 5 по ул. Воинов-Интернационалистов, 11а;

универсам № 142 по ул. Чкалова, 50а;

административное здание по ул. Чкалова, 50Б.

храм Андрея Первозванного по ул. Чкалова, 44Б.

К слову, 8 января в Министерстве энергетики объявили з-за сильных морозов, которые установились на территории Беларуси в последние дни, энергетики решили поднять температуру в теплосетях по всей стране. По словам специалистов, в среднем по стране она достигала максимального значения в 105°C.

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