Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф

Опубликовано: 06.04.2024 16:31 , Обновлено: 06.04.2024

На национальном правовом Интернет-портале Беларуси в субботу, 6 апреля, вступил в силу закон, который обязывает являться в военкомат после получения SMS-сообщения. Теперь это считается официальной повесткой.

В Минобороны уточнили, что в период мобилизации и в военное время SMS-повестка приравнивается к бумажной. Соответственно, за неявку в военкомат белоруса могут привлечь к административной или уголовной ответственности за уклонение от службы. В мирное время такие уведомления станут дополнительным источником оповещения.

Кроме того, в силу вступили новые штрафы по следующим статьям КоАП РБ:

ст. 26.1. Неявка на мероприятия по призыву — от 10 до 30 базовых величин (сейчас 5 БВ);

ст. 26.2. Неоповещение граждан о вызове в военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата), орган государственной безопасности: за первое правонарушение — до 20 БВ (сейчас до 3 БВ), за повторное — от 20 до 30 БВ (сейчас от 4 до 6);

ст. 26.3. Нарушение обязанностей по воинскому учету: для граждан — до 25 БВ (сейчас до 3), для должностных лиц — до 30 БВ (сейчас от 4 до 5 БВ).

Также с 6 апреля военные комиссары могут ограничить выезд из страны тем белорусам, которые нарушили обязанности по воинскому учёту и уклонились от призыва на службу. Ранее ограничение касалось только военный службы и не затрагивало категории «призываемые на военные сборы».

Согласно закону, повысился возрастной порог для военнообязанных женщин, которые числятся в запасе (кроме прапорщиков, мичманов или офицеров). Если раньше их призывали до 45 лет, то сейчас это будет возможно до 48 лет. Возраст постановки на учёт для юношей тоже увеличили – с 16 до 17 лет.

SMS-повестки и ограничение выезда военнобязанным белорусам. Совет Республики одобрил законопроект о нацбезопасности