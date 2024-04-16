Минобороны призвало белорусов ознакомиться со списком "альфа-имен". Что это такое?

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Опубликовано: 16.04.2024 14:43 , Обновлено: 16.04.2024

Министерство обороны Беларуси 16 апреля призвало всех военнообязанных белорусов ознакомиться со списком "альфа-имен". В ведомстве уточнили, что на сообщения от таких абонентов отвечать будет не надо, но реагировать обязательно.

В Минобороны рассказали, что такой список составили для того, чтобы военнообязанные белорусы могли понять, что СМС-повестка пришла от настоящего военкомата.

“В настоящий момент оператором связи каждому военному комиссариату присвоено так называемое альфа-имя. Оно будет значиться в графе отправитель”, - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

[inf]Кстати, альфа-имя — это не выдумка белорусских военных, а специальный термин, который означает символы, которые отображаются в поле отправителя СМС вместо номера. На самом деле, там может быть указано как название фирмы, организации, так и короткий номер для справки.[/inf]

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В Минобороны напомнили, что СМС-сообщения о необходимости явиться в военкомат станут “дополнительным каналом оповещения”. А повестки по-прежнему будут основным. В СМС от военкомата будет содержаться время и дата явки, цель и адрес:

“Обращаем внимание, что данное сообщение не содержит ссылок и не требует ответа. Личные или паспортные данные по телефону военкомат никогда не запрашивает”, - уточнили в Минобороны.

[inf]Ознакомиться с полным списком “альфа-имен” от Минобороны можно на официальном сайте по [link href=“https://www.mil.by/ru/virtual_recruitment/sms/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link].[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что на национальном правовом Интернет-портале Беларуси в субботу, 6 апреля, вступил в силу закон, который обязал белорусов являться в военкомат после получения SMS-сообщения. Теперь это считается официальной повесткой. Так же по поменяли и штрафы за неявку.

Белорусов обязали являться по SMS-повесткам в военкоматы, иначе — штраф