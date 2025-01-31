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Жителей 17 деревень на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» звуках взрывов. Когда?

Жителей 17 деревень на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» звуках взрывов. Когда?
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Жителей 17 деревень и посёлков в двух районах Гомельской области предупредили об очередном этапе буровзрывных работ, которые с начала года в их окрестностях проводит энергетическая компания "Белоруснефть". Именно из-за них местные жители в ближайшее время могут слышать громкие звуки, напоминающие взрывы. Узнали, как долго планирует проводить свои шумные работы сейсморазведка.

Как предупредили в компании “Белоруснефть”, звуки взрывов могут раздаваться с 1 по 15 февраля в окрестностях следующих населённых пунктов Гомельского и Речицкого районов:

  • Вознесенск,
  • Остров,
  • Днеприк,
  • Свиридовичи,
  • Яновка,
  • Гостивель,
  • Залесье,
  • Лобки,
  • Май,
  • Храбрый,
  • Степановка,
  • Адамовка,
  • Стражинский,
  • Березовка,
  • Сокол,
  • Вишневка,
  • Смагорин.

В окрестностях некоторых из них сейсморазведочные работы проводились и весь январь. В компании заверили, что все эти работы “абсолютно безопасны для местных жителей и их имущества”.

[info_b]Буровзрывных работы - это неотъемлемая часть промышленной сейсморазведки, к которому прибегают при поиске и разведке углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. Он позволяет специалистам определить геологическое строение всего месторождения, изучить его свойства, чтобы принять решение о целесообразности дальнейших работ по добыче ископаемых.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года «Белоруснефть» заявила о рекордной добыче нефти в 2024 году — 1,938 млн тоннах. Как утверждают в производственном объединении, такого показателя не было последние 29 лет.

«Белоруснефть» отчиталась о рекордной добыче нефти в 2024 году

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