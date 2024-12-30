"Белоруснефть" отчиталась о рекордной добыче нефти в 2024 году

Опубликовано: 30.12.2024 12:30 , Обновлено: 30.12.2024

Госкомпания "Белоруснефть" заявила о рекордной добыче нефти в 2024 году - 1,938 млн тоннах. Как утверждают в производственном объединении, такого показателя не было последние 29 лет.

“Из скважин, пробуренных за этот год, белорусские нефтяники извлекли более 203 тысяч тонн сырья – беспрецедентно высокий результат”, - [link href=“https://www.neft.by/2024/12/30/rekordy-i-uspehi-goda-kachestva/” target=“_blank” rel=“noopener”] похвастались [/link] в “Белоруснефти”.

По их информации, прирост нефтедобычи превысил годовой уровень более чем на 700 тыс. тонн. “Такого показателя не было более 40 лет”, - утверждают в госкомпании.

“Светлогорские бурильщики достигли исторической вехи – 7 миллионов метров проходки за все время деятельности управления как в Беларуси, так и на севере России”, - добавили там.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белоруснефть” сообщила о вакансиях и рассказала, какие специалисты нужны госпредприятию. Конечно, и размер зарплаты назвали. Так, от 4400 рублей пообещали тем, кто согласится поработать в “международном проекте”.

От 4400 рублей за 15 дней. «Белоруснефть» предложила поработать в международном проекте. Каких специалистов ищут?