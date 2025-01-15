Жителей 21 деревни на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» взрывах до конца января

Опубликовано: 15.01.2025 11:37 , Обновлено: 15.01.2025

Жителей двух десятков деревень и посёлков в Гомельской области предупредили об "абсолютно безопасных" взрывах, которые могут проводиться вблизи их населённых пунктов до конца января. Информация об этом 15 января появилась в официальном Teleghram-канале международной энергетической компании "Белоруснефть".

Звуки взрывов могут раздаваться с 16 по 31 января, предупредили в компании. Связаны они будут с плановыми буровзрывными работами. Как стало известно журналистам Telegraf.news, их намерены проводить в окрестностях следующих 21 деревень и посёлков Гомельской области:

Вознесенск,

Остров,

Днеприк,

Свиридовичи,

Яновка,

Гостивель,

Залесье,

Лобки,

Май,

Храбрый,

Степановка,

Адамовка,

Подровное,

Стражинский,

Залесье,

Березовка,

Сокол,

Вишневка,

Смагорин,

Романовка,

Новый Барсук.

В компании “Белоруснефть” заверили, что данные сейсморазведочные работы “абсолютно безопасны” как для самих местных жителей, так и их имущества.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года “Белоруснефть” заявила о рекордной добыче нефти в 2024 году — 1,938 млн тоннах. Как утверждают в производственном объединении, такого показателя не было последние 29 лет.

«Белоруснефть» отчиталась о рекордной добыче нефти в 2024 году