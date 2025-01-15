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Жителей 21 деревни на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» взрывах до конца января

Жителей 21 деревни на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» взрывах до конца января
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Жителей двух десятков деревень и посёлков в Гомельской области предупредили об "абсолютно безопасных" взрывах, которые могут проводиться вблизи их населённых пунктов до конца января. Информация об этом 15 января появилась в официальном Teleghram-канале международной энергетической компании "Белоруснефть".

Звуки взрывов могут раздаваться с 16 по 31 января, предупредили в компании. Связаны они будут с плановыми буровзрывными работами. Как стало известно журналистам Telegraf.news, их намерены проводить в окрестностях следующих 21 деревень и посёлков Гомельской области:

  • Вознесенск,
  • Остров,
  • Днеприк,
  • Свиридовичи,
  • Яновка,
  • Гостивель,
  • Залесье,
  • Лобки,
  • Май,
  • Храбрый,
  • Степановка,
  • Адамовка,
  • Подровное,
  • Стражинский,
  • Залесье,
  • Березовка,
  • Сокол,
  • Вишневка,
  • Смагорин,
  • Романовка,
  • Новый Барсук.

В компании “Белоруснефть” заверили, что данные сейсморазведочные работы “абсолютно безопасны” как для самих местных жителей, так и их имущества.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года “Белоруснефть” заявила о рекордной добыче нефти в 2024 году — 1,938 млн тоннах. Как утверждают в производственном объединении, такого показателя не было последние 29 лет.

«Белоруснефть» отчиталась о рекордной добыче нефти в 2024 году

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