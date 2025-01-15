Жителей 21 деревни на Гомельщине предупредили об «абсолютно безопасных» взрывах до конца января
Жителей двух десятков деревень и посёлков в Гомельской области предупредили об "абсолютно безопасных" взрывах, которые могут проводиться вблизи их населённых пунктов до конца января. Информация об этом 15 января появилась в официальном Teleghram-канале международной энергетической компании "Белоруснефть".
Звуки взрывов могут раздаваться с 16 по 31 января, предупредили в компании. Связаны они будут с плановыми буровзрывными работами. Как стало известно журналистам Telegraf.news, их намерены проводить в окрестностях следующих 21 деревень и посёлков Гомельской области:
- Вознесенск,
- Остров,
- Днеприк,
- Свиридовичи,
- Яновка,
- Гостивель,
- Залесье,
- Лобки,
- Май,
- Храбрый,
- Степановка,
- Адамовка,
- Подровное,
- Стражинский,
- Залесье,
- Березовка,
- Сокол,
- Вишневка,
- Смагорин,
- Романовка,
- Новый Барсук.
В компании “Белоруснефть” заверили, что данные сейсморазведочные работы “абсолютно безопасны” как для самих местных жителей, так и их имущества.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого года “Белоруснефть” заявила о рекордной добыче нефти в 2024 году — 1,938 млн тоннах. Как утверждают в производственном объединении, такого показателя не было последние 29 лет.
«Белоруснефть» отчиталась о рекордной добыче нефти в 2024 году