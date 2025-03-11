Житель Клецкого района через суд добился досрочной пенсии. Почему райисполком отказывал?

Опубликовано: 11.03.2025 15:27 , Обновлено: 11.03.2025

Суд Клецкого района встал на сторону местного жителя, которому отказали в назначении досрочной пенсии за работу с вредными условиями труда. Мужчина много лет проработал электрогазосварщиком, но комиссия по назначению пенсий посчитала, что ему не хватает специального стажа. Пресс-служба Минского областного суда рассказала об обстоятельствах этого разбирательства.

Как следует из материалов дела, с 1993 года мужчина работал электрогазосварщиком, вероятнее всего, в местном УП «ПМК Сельспецмонтаж» (в сообщении пресс-службы указано сокращённое название). Сначала ему был присвоен 4-й разряд, а с 1998 года — 5-й. Он трудился полный рабочий день на работах, связанных с вредными условиями труда. Однако комиссия по назначении пенсий при райисполкоме отказала ему в назначении досрочной пенсии, ссылаясь на отсутствие необходимого стажа.

Мужчина обжаловал это решение в вышестоящей инстанции (комитете по труду Минского облисполкома), но и там получил отказ. Причина — отсутствие справки, подтверждающей право на досрочную пенсию.

Тогда мужчина обратился в суд, попросив признать отказы комиссий незаконным и обязать управление по труду Клецкого райисполкома засчитать периоды его работы в стаж, дающий право на пенсию за работу с особыми условиями труда. Представитель управления в суде возражал, ссылаясь на отсутствие документов, подтверждающих полную занятость истца.

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Рассмотрев дело, суд установил, что мужчина действительно работал электрогазосварщиком полный рабочий день, занимаясь резкой и ручной сваркой. При этом период его работы с 1993 по 2005 год не был аттестован по вине работодателя. А результаты аттестации за 2005 год подтвердили особые условия труда сварщика, которые дают право на льготную пенсию.

В итоге суд Клецкого района признал отказ комиссии в назначении пенсии незаконным и обязал управление по труду Клецкого райисполкома повторно рассмотреть заявление мужчины с учётом установленных судом обстоятельств. Местные власти не согласились с этим решением и обжаловали его. Однако вышестоящий суд, Минский областной, оставил решение суда первой инстанции в силе.

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