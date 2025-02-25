В Калинковичском районе суд взыскал с предприятия больше 16 тыс. рублей после увольнения работника

Опубликовано: 25.02.2025 16:06 , Обновлено: 25.02.2025

Суд Калинковичского района Гомельской области взыскал с агропромышленного предприятия "Фрунзе-Агро" больше 16 тыс. рублей в областной бюджет после увольнения работника. За что именно, пояснили в прокуратуре Гомельщины.

По материалам гражданского дела, в 2018 году будущего работника этого предприятия зачислили на первый курс аграрного колледжа на условиях целевой подготовки. Договор заключили учащийся и это самое “Фрунзе-Агро”.

После выпуска из колледжа в мае 2022-го парень пошел работать агрономом в эту организацию. Через четыре месяца его уволили по соглашению сторон. При этом срок обязательной отработки к тому времени не истек, [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/nanimatel-neobosnova250225/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в прокуратуре.

[info_b]Согласно [link href=“https://fmiit.vsu.by/sites/default/files/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] положению [/link] о базовой организации учреждения образования, утвержденному постановлением Совмина Беларуси от 31 августа 2022 года №572, увольнение целевиков по соглашению сторон до окончания указанного в свидетельстве о направлении на работу срока обязательной работы не допускается.[/info_b]

И так как, продолжили в ведомстве, наниматель незаконно уволил целевика по соглашению сторон, возмещать средства, затраченные на подготовку молодого специалиста, обязали предприятие.

“Суд Калинковичского района удовлетворил требования прокурора: с ответчика взыскано в областной бюджет более 16 тыс. рублей, а также в доход государства взыскана государственная пошлина за рассмотрение дела в суде”, - рассказали в прокуратуре Гомельщины.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее Telegraf.news писал, что в Ляховичском районе на Брестчине суд взыскал с девушки больше 23 тыс. рублей после увольнения. Дело в том, что работала она по перераспределению. В прокуратуре Брестской области рассказали подробности.

В Ляховичском районе девушке пришлось заплатить больше 23 тыс. рублей после увольнения