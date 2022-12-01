Ждем до -16°С. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси 2-4 декабря

Опубликовано: 01.12.2022 14:39 , Обновлено: 01.12.2022

На погоду в Беларуси в ближайшие дни будет влиять антициклон. На 2 декабря из-за гололедицы синоптики объявили желтый уровень опасности. А где будет холоднее всего?

В пятницу 2 декабря погоду определит периферия антициклона и холодная воздушная масса.

Белгидромет спрогнозировал, что будет облачно с прояснениями. Осадков особо можно не ждать.

Ночью по стране температура составит -7.. -12°С, при прояснениях — до -16°С. Но по юго-западу страны мороз будет немного меньше — -3.. -6°С. Днем, согласно прогнозу, -1..-7°С.

На выходных, 3 и 4 декабря , на погоду также повлияе юго-западная периферия антициклона с центром над Россией, а еще влажная неустойчивая воздушная масса с территории Украины. В эти дни будет также облачно с прояснениями.

В субботу 3 декабря по стране пройдет небольшой кратковременный снег, в юго-западных районах мокрый снег, слабый гололед. На дорогах — гололедица.

Температура воздуха ночью составит -3.. -10°С, при прояснениях до -15°С. Днем — 0 ..-7°С.

В 4 декабря мороз ночью прогнозируют от -2 до -9°С, а по северо-востоку при прояснениях до -13°С. Днем же — от -6 до +1°С.

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