Ждать ледяную крупу? Белгидромет выпустил оранжевый уровень опасности по всей Беларуси
Белгидромет сообщил, что на воскресенье, 12 октября 2025 года, по все территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По данным государственной метеорологической службы, во многих районах страны ожидается усиление ветра с западного и северо-западного направления.
[inf]В порывах сила ветра будет достигать 15-20 м/с (54-72 км/ч).[/inf]
По данным же синоптика Дмитрия Рябова, в воскресенье будет облачно с прояснениями, при этом ночью местами, а утром и днем в большинстве районов пройдут дожди.
Температура ночью опустится до +1..+8°C. Днём же по северо-востоку будет +6°C, а по западу до +14°C.
ТГ-канал “Метеовайб”, в свою очередь, пояснил, что в воскресенье на Беларусь повлияет “довольно активный частный циклон”, центр которого с Эстонии сместится на юг Псковской области.
По данным метеорологов, основное влияние на Беларусь окажет его активный холодной фронт, который принесет днём дожди на большую часть территории и откроет дорогу арктической воздушной массе. К вечеру по северу страны уже возможны кратковременные дожди с ледяной крупой .
Ранее Telegraf.news писал, что у многих белорусских автомобилистов не возникает вопрос: когда же «переобувать» машину. Многие это делают поближе к “законному” 1 декабря. И да, официальное требование об использовании зимних шин с этой даты даже в ГАИ признают не всегда верным. Это просто крайний срок. Сами производители шин просят не ждать календарной зимы — это большая ошибка. Даже в ноябре уже может быть поздно.
Как белорусам не отпраздновать «День жестянщика»? Вот главный фактор (не снег), когда надо ставить зимние шины