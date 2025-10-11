Ждать ледяную крупу? Белгидромет выпустил оранжевый уровень опасности по всей Беларуси

Опубликовано: 11.10.2025 14:38 , Обновлено: 11.10.2025

Белгидромет сообщил, что на воскресенье, 12 октября 2025 года, по все территории Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. По данным государственной метеорологической службы, во многих районах страны ожидается усиление ветра с западного и северо-западного направления.

[inf]В порывах сила ветра будет достигать 15-20 м/с (54-72 км/ч).[/inf]

По данным же синоптика Дмитрия Рябова, в воскресенье будет облачно с прояснениями, при этом ночью местами, а утром и днем в большинстве районов пройдут дожди.

Температура ночью опустится до +1..+8°C. Днём же по северо-востоку будет +6°C, а по западу до +14°C.

ТГ-канал “Метеовайб”, в свою очередь, пояснил, что в воскресенье на Беларусь повлияет “довольно активный частный циклон”, центр которого с Эстонии сместится на юг Псковской области.

По данным метеорологов, основное влияние на Беларусь окажет его активный холодной фронт, который принесет днём дожди на большую часть территории и откроет дорогу арктической воздушной массе. К вечеру по северу страны уже возможны кратковременные дожди с ледяной крупой .

Ранее Telegraf.news писал, что у многих белорусских автомобилистов не возникает вопрос: когда же «переобувать» машину. Многие это делают поближе к “законному” 1 декабря. И да, официальное требование об использовании зимних шин с этой даты даже в ГАИ признают не всегда верным. Это просто крайний срок. Сами производители шин просят не ждать календарной зимы — это большая ошибка. Даже в ноябре уже может быть поздно.

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