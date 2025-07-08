Жарко на работе? В Минтруда напомнили, что и при какой температуре наниматель обязан предоставлять белорусам
Жаркая погода недавно пришла не только на белорусские улицы, но и в офисы, и на производства. По этому случаю Министерство труда и соцзащиты напомнило работникам и работодателям о допустимых температурах на рабочем месте. Отдельно ведомство остановилось на том, какие меры должен принять работодатель, когда столбик термометра ползёт вверх.
Согласно санитарным нормам, на которые сослались в Минтруда, «температурный потолок» для разных профессий отличается. Вот несколько примеров:
- Для офисных сотрудников , программистов , учителей и всех, у кого работа сидячая , максимальная комфортная температура — 28°C .
- Для тех, кто постоянно на ногах, но без особых нагрузок ( продавцы , контролёры , таможенники ) — также 28°C .
- Для станочников , водителей спецтехники , наладчиков — уже 27°C .
- Для строителей , сварщиков , животноводов — тоже 27°C .
- А для тех, кто занят тяжёлым физическим трудом ( грузчики , вальщики леса , каменщики ) — не выше 26°C.
Что обязан сделать наниматель, если в помещении жарче?
В министерстве напомнили, что в нормативах прописан целый список обязанностей, что делать в таком случае. Причём это не просто рекомендации, а прямые требования. Если на рабочем месте жарче нормы, наниматель, как сообщило ведомство, обязан:
- Установить кондиционеры или хотя бы поставить вентиляторы .
- Обеспечить сотрудников питьевой водой . Если вода из-под крана соответствует нормам, она тоже считается «питьевой».
- Предоставить специальные места для отдыха .
- Включить в рабочий день дополнительные оплачиваемые перерывы по 5-10 минут .
Минтруда в своём сообщении не упомянуло такую меру, как сокращение рабочего времени , но ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, в каком случае из-за жары на работе белорусы могут это потребовать.
Адвокат пояснила, при какой температуре в помещении белорусы могут требовать сокращение рабочего дня