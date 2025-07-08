Жарко на работе? В Минтруда напомнили, что и при какой температуре наниматель обязан предоставлять белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.07.2025 17:12 , Обновлено: 08.07.2025

Жаркая погода недавно пришла не только на белорусские улицы, но и в офисы, и на производства. По этому случаю Министерство труда и соцзащиты напомнило работникам и работодателям о допустимых температурах на рабочем месте. Отдельно ведомство остановилось на том, какие меры должен принять работодатель, когда столбик термометра ползёт вверх.

Согласно санитарным нормам, на которые сослались в Минтруда, «температурный потолок» для разных профессий отличается. Вот несколько примеров:

Для офисных сотрудников , программистов , учителей и всех, у кого работа сидячая , максимальная комфортная температура — 28°C .

, , и всех, у кого , максимальная комфортная температура — . Для тех, кто постоянно на ногах, но без особых нагрузок ( продавцы , контролёры , таможенники ) — также 28°C .

, , ) — также . Для станочников , водителей спецтехники , наладчиков — уже 27°C .

, , — уже . Для строителей , сварщиков , животноводов — тоже 27°C .

, , — тоже . А для тех, кто занят тяжёлым физическим трудом ( грузчики , вальщики леса , каменщики ) — не выше 26°C.

Что обязан сделать наниматель, если в помещении жарче?

В министерстве напомнили, что в нормативах прописан целый список обязанностей, что делать в таком случае. Причём это не просто рекомендации, а прямые требования. Если на рабочем месте жарче нормы, наниматель, как сообщило ведомство, обязан:

Установить кондиционеры или хотя бы поставить вентиляторы .

или хотя бы поставить . Обеспечить сотрудников питьевой водой . Если вода из-под крана соответствует нормам, она тоже считается «питьевой».

. Если вода из-под крана соответствует нормам, она тоже считается «питьевой». Предоставить специальные места для отдыха .

. Включить в рабочий день дополнительные оплачиваемые перерывы по 5-10 минут .

Минтруда в своём сообщении не упомянуло такую меру, как сокращение рабочего времени , но ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, в каком случае из-за жары на работе белорусы могут это потребовать.

Адвокат пояснила, при какой температуре в помещении белорусы могут требовать сокращение рабочего дня