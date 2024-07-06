Адвокат пояснила, при какой температуре в помещении белорусы могут требовать сокращение рабочего дня

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Опубликовано: 06.07.2024 20:09 , Обновлено: 06.07.2024

Не все белорусы знают, что законодательными нормами предусмотрено сокращение рабочего дня при определенной температуре в помещении (в офисе, на производстве). Юрист Вероника Шпаковская перечислила, при какой температуре и на сколько наниматель должен сократить рабочий день сотруднику и можно ли уменьшать при этом зарплату.

“При температуре воздуха выше допустимых величин наниматель наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха (например, это может быть установка кондиционеров) должен уменьшить время пребывания работников в таких условиях”, - сказала Шпаковская.

Так, в офисе при температуре выше 28,5°С рабочий день должен длиться не больше 7 часов, при 29°С – 6 часов, 29,5°С– 5,5 часа. Если сотрудник отказывается выполнять свою работу из-за жары, он обязан сообщить об этом работодателю в письменном виде.

Такой отказ обуславливается тем, что высокая температура в рабочем помещении создает непосредственную опасность для жизни и здоровья человека, передала пояснения юриста газета “Аргументы и факты в Беларуси”.

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Шпаковская дополнила, что сокращение рабочего дня при этом не должно сопровождаться уменьшением зарплаты. А за нарушение санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил наниматель может получить административную ответственность по ст. 17.5 КоАП Беларуси. Штраф для индивидуального предпринимателя при этом - до 200 базовых величин (до 8000 рублей), для юридического лица - до 500 базовых (до 20 000 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие температурные режимы должны соблюдаться на рабочем месте для представителей разных профессий. К примеру, для станочников, продавцов продовольственных товаров, водителей бульдозеров температура в рабочем помещении не должна превышать 27°C.

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