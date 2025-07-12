Во всех вузах Беларуси начался приём документов. Что изменилось в 2025 году?

Опубликовано: 12.07.2025 09:31 , Обновлено: 12.07.2025

С 12 июля во всех вузах Беларуси начался этап приёма документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, для выпускников профильных классов, а также при наличии внутренних экзаменов срок могут быть другими.

Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, в этом году абитуриентам доступно несколько нововведений, призванных, по его утверждению, сделать процесс поступления более удобным.

Инфографика: Министерство образования Беларуси.

Где и как отслеживать ход приёма документов?

Абитуриенты могут оперативно отслеживать информацию о поданных заявлениях на сайтах выбранных университетов, а также на информационных стендах непосредственно в приёмных комиссиях.

Информация должна обновляться в следующем режиме:

В обычные дни приёма : не реже одного раза в три часа — в 12:00, 15:00 и 18:00.

: не реже одного раза в три часа — в 12:00, 15:00 и 18:00. В последний день приёма : в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00.

График работы приёмных комиссий вузов — с 9.00 до 18.00.

Окончательные списки подавших документы должны быть опубликованы не позднее 12:00 на следующий день после завершения приёма.

Новшество-2025

У абитуриентов появилась возможность забронировать конкретное время для подачи документов через сайты вузов. При этом, как отметили в Минобразования, сохранена и возможность подачи документов в порядке «живой очереди».

«Планируем, что электронная очередь существенно уменьшит время ожидания абитуриентов при подаче документов», — сообщил Пищов.

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План приёма и стоимость обучения

Всего в 2025 году в вузы планируется принять 31,8 тыс. студентов на бюджетную форму и 16,4 тыс. — на платную. В приоритете, по словам представителя Минобразования, подготовка кадров по следующим группам специальностей:

инженеры (7,5 тыс. бюджетных мест),

(7,5 тыс. бюджетных мест), педагоги (3,9 тыс.),

(3,9 тыс.), медики (2,9 тыс.),

(2,9 тыс.), аграрии (2,8 тыс.).

При этом, как ранее отметил министр образования Андрей Иванец, стоимость платного обучения в 2025/26 учебном году должна остаться на уровне прошлого года.

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Какой пакет документов необходим для поступления?

Основной перечень документов включил:

Заявление на имя ректора;

на имя ректора; Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;

и к нему; Оригиналы сертификатов ЦЭ и ЦТ ;

и ; Медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10);

о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10); Характеристику с места учёбы (только для выпускников 2025 года);

с места учёбы (только для выпускников 2025 года); Две фотографии размером 3×4 см;

размером 3×4 см; Документы, подтверждающие право на льготы (при их наличии).

В случае невозможности личного присутствия по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.), документы могут подать представители абитуриента.

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