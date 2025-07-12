Во всех вузах Беларуси начался приём документов. Что изменилось в 2025 году?
С 12 июля во всех вузах Беларуси начался этап приёма документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, для выпускников профильных классов, а также при наличии внутренних экзаменов срок могут быть другими.
Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, в этом году абитуриентам доступно несколько нововведений, призванных, по его утверждению, сделать процесс поступления более удобным.
Где и как отслеживать ход приёма документов?
Абитуриенты могут оперативно отслеживать информацию о поданных заявлениях на сайтах выбранных университетов, а также на информационных стендах непосредственно в приёмных комиссиях.
Информация должна обновляться в следующем режиме:
- В обычные дни приёма : не реже одного раза в три часа — в 12:00, 15:00 и 18:00.
- В последний день приёма : в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00.
График работы приёмных комиссий вузов — с 9.00 до 18.00.
Окончательные списки подавших документы должны быть опубликованы не позднее 12:00 на следующий день после завершения приёма.
Новшество-2025
У абитуриентов появилась возможность забронировать конкретное время для подачи документов через сайты вузов. При этом, как отметили в Минобразования, сохранена и возможность подачи документов в порядке «живой очереди».
«Планируем, что электронная очередь существенно уменьшит время ожидания абитуриентов при подаче документов», — сообщил Пищов.
В профсоюзе напомнили белорусским абитуриентам о «полупроходном балле». Чем отличается от проходного?
План приёма и стоимость обучения
Всего в 2025 году в вузы планируется принять 31,8 тыс. студентов на бюджетную форму и 16,4 тыс. — на платную. В приоритете, по словам представителя Минобразования, подготовка кадров по следующим группам специальностей:
- инженеры (7,5 тыс. бюджетных мест),
- педагоги (3,9 тыс.),
- медики (2,9 тыс.),
- аграрии (2,8 тыс.).
При этом, как ранее отметил министр образования Андрей Иванец, стоимость платного обучения в 2025/26 учебном году должна остаться на уровне прошлого года.
Сколько будет стоить обучение в вузах Беларуси в 2025/2026 учебном году? Минобразования назвало среднюю цену
Какой пакет документов необходим для поступления?
Основной перечень документов включил:
- Заявление на имя ректора;
- Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
- Оригиналы сертификатов ЦЭ и ЦТ ;
- Медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10);
- Характеристику с места учёбы (только для выпускников 2025 года);
- Две фотографии размером 3×4 см;
- Документы, подтверждающие право на льготы (при их наличии).
В случае невозможности личного присутствия по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.), документы могут подать представители абитуриента.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о случае, когда шансов подать документы в белорусские вузы на общих основаниях нет. Об этом напомнили в Федерации профсоюзов Беларуси.