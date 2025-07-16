Ребёнок не прошёл на бюджет? В Минтруда Беларуси разъяснили, как оплатить учёбу семейным капиталом

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Опубликовано: 16.07.2025 12:08 , Обновлено: 16.07.2025

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, как многодетные семьи могут использовать средства семейного капитала для оплаты образования в вузах и колледжах. Этой возможностью можно воспользоваться в том числе для оплаты обучения на платной основе.

Как сообщили в ведомстве, оплатить среднее специальное или высшее образование можно в государственных учреждениях, а также в учебных заведениях потребкооперации и Федерации профсоюзов Беларуси. Использовать средства при этом разрешается досрочно, не ожидая совершеннолетия ребёнка.

[info_b]С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. Сумма назначается в том размере, который действовал на момент рождения (усыновления/удочерения) третьего или последующего ребёнка.[/info_b]

Оплатить обучение, по данным ведомства, можно для любого члена семьи (родителей, детей, супругов) и на любой форме — очной, заочной или дистанционной.

Чтобы оформить оплату, необходимо подать заявление в службу «Одно окно». К нему следует приложить:

паспорт заявителя ,

, решение о назначении семейного капитала ,

, договор с учреждением образования ,

, справку о том, что член семьи является студентом или учащимся .

Срок рассмотрения заявления в местном исполнительном органе составляет до одного месяца. В случае получения положительного решения нужно обратиться в «Беларусбанк», который перечисляет средства на счёт учебного заведения в срок от 31 до 41 дня.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, могут ли белорусы лишиться семейного капитала.

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