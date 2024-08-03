"Запрещено приближаться" - Житель Слонима нашел дома "опасный тайник" с сейфом. Что там было?
Житель Слонима Гродненской области позвонил в милицию и сообщил о находке в доме, который он купил недавно, сейфа с необычным содержимым. Что хранилось в "черном ящике", рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Как передали в милиции, 29-летний мужчина делал ремонт в ванной комнате и так обнаружил сейф. Житель райцентра вскрыл находку и увидел там сверток газеты, в котором были коробочки с патронами для огнестрельного оружия.
По информации правоохранителей, всего в “опасном тайнике” хранилось 679 боеприпасов калибра 5,6 мм, причем пригодных к применению. Сотрудники Слонимского РОВД установили, что раньше домом владел уже умерший 69-летний мужчина. Недвижимость по наследству перешла его супруге, которая продала дом.
При этом, как передали в УВД, женщина о схроне знала, но думала, что он пустой.
В милиции напомнили, что при обнаружении боеприпасов либо другого взрывоопасного предмета необходимо оперативно сообщить о находке по телефону 102. Самим ничего с найденным делать не нужно, так как это может привести к трагическим последствиям.
“Категорически запрещается приближаться к взрывоопасным предметам, трогать и брать их в руки, а также перемещать самостоятельно!” - предупредили правоохранители.
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